Jusqu’à 300€ d’économies : Free Mobile dévoile ses nouvelles offres pour les soldes, avec près de 50 smartphones concernés

À l’occasion des soldes d’été, Free Mobile lance son opération « Offres XXL, Prix XXS » avec des remises immédiates, des remboursements sur demande et des bonus reprise pouvant atteindre jusqu’à 300€ selon les smartphones.

À l’occasion des soldes d’été, Free Mobile lance une nouvelle opération baptisée « Offres XXL, Prix XXS ». Disponible du 24 juin au 21 juillet 2026, aussi bien en ligne qu’en boutique, elle permet de profiter de remises immédiates, d’offres de remboursement et de bonus reprise sur une sélection de smartphones. Selon les modèles, les économies peuvent atteindre 300€, avec certaines offres affichant un premier paiement à 1€ après remboursement, via la formule Free Flex. Free met particulièrement en avant trois modèles aux profils bien distincts :

Samsung Galaxy S26 : un smartphone haut de gamme compact avec écran AMOLED 120 Hz et triple capteur photo. Il profite de 100€ de remise immédiate et 200€ d’ODR, soit jusqu’à 300€ d’économies.

Xiaomi 17T : orienté autonomie et photo avec batterie de 6 520 mAh, téléobjectif Leica 5x et recharge 67 W. Avec Free Flex : 1€ après 180€ remboursés sur demande, puis 19,99€/mois et 88€ d’option d’achat, soit 569€ au total après remboursement.

Honor Magic8 Lite : conçu pour l’endurance avec batterie de 7 500 mAh, jusqu’à 3 jours d’autonomie annoncés et certification IP69K. Il bénéficie de 150€ remboursés sur demande et d’écouteurs Choice Earbuds X8i offerts dans le Pack Magic8 Lite.

L’opération ne se limite pas à ces trois modèles. Free annonce également des remises immédiates, des remboursements sur demande et des bonus reprise sur d’autres smartphones. Parmi les exemples mis en avant :

Samsung Galaxy A57 : 50€ de bonus reprise ;

Samsung Galaxy A37 : 50€ de bonus reprise ;

Xiaomi 17T Pro : 100€ de bonus reprise.

Le bonus reprise peut venir s’ajouter aux promotions pour réduire davantage le coût final, à condition que l’ancien smartphone repris ait une valeur minimale de 10€. En tout, sur le site, on peut observer 48 modèles de smartphones concernés par les soldes de l’opérateur.

Ces offres sont réservées aux clients qui souscrivent un Forfait Free Max, un Forfait Free 5G+ ou une Série Free, avec résidence en France métropolitaine. Pour rappel, les ODR ne sont pas automatiques, le remboursement se fait sur demande et il est appliqué sous forme d’avoir sur la facture Free Mobile. Le paiement passe par Free Flex, une location avec option d’achat (LOA). L’opération « Offres XXL, Prix XXS » prendra fin le 21 juillet 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox