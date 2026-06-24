Après Orange et SFR, Bouygues inclut désormais Warner TV dans ses box, Free fait un autre choix

Les abonnés Bbox peuvent désormais profiter gratuitement d’une des chaînes Warner, comme les abonnés SFR et Orange, tandis que chez Free, bien qu’offerte en ce moment, elle reste payante.

Bonne nouvelle pour les abonnés Bbox TV : Warner TV est désormais incluse sans supplément de prix dans l’offre TV de Bouygues Telecom. Disponible dès maintenant, la chaîne vient enrichir le catalogue accessible aux clients équipés d’une Bbox TV avec une programmation orientée séries et cinéma.

La programmation annoncée mélange sitcoms, séries et rendez-vous cinéma avec plusieurs univers : comédie, action, drame ou encore contenus plus décalés.Parmi les programmes mis en avant :

Brooklyn Nine-Nine : les enquêtes et situations absurdes du commissariat le plus célèbre de New York ;

The Big Bang Theory : la sitcom centrée sur le quotidien d’un groupe de passionnés de science ;

Superstore : une comédie qui suit les employés d’un grand magasin.

L’accès ne demande aucune activation particulière. Pour regarder Warner TV, il suffit d’allumer son décodeur Bbox et de se rendre sur le canal 63. La chaîne est désormais disponible directement dans l’offre Bbox TV pour les abonnés concernés, sans coût supplémentaire. La chaîne est aussi annoncée incluse dans les offres TV d’Orange et de SFR. Pour les abonnés Freebox, la chaîne est en ce moment encore offerte en clair à tous les abonnés jusqu’au 1er juillet, mais fait normalement partie du pack WB Family, comprenant huit chaînes pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox