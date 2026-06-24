Des abonnés Free Mobile voient un avantage renforcé temporairement

Free Mobile enrichit le temps des soldes son partenariat avec le reconditionneur français CertiDeal.

À l’occasion des soldes d’été, le partenaire de Free Mobile, Certideal; envoie actuellement un e-mail à certains abonnés de l’opérateut pour les informer d’une opération spéciale menée. En plus de la remise permanente d’au moins 5 % réservée aux clients Free Mobile, ces abonnés bénéficient cette fois de 15 euros de réduction supplémentaires sur les smartphones reconditionnés proposés sur le site dédié.

L’e-mail met notamment en avant plusieurs modèles d’iPhone, comme les iPhone 13, 14, 15 ou encore l’iPhone 12 Pro, avec des prix affichés dès 267,89 euros pour un iPhone 13 et 308,74 euros pour un iPhone 14. Les appareils sont reconditionnés en France, garantis 30 mois et peuvent être testés pendant 30 jours.

En 2022, Free a signé un partenariat avec Certideal afin de proposer à ses abonnés des réductions exclusives sur plusieurs modèles de smartphones reconditionnés. Pour profiter de l’avantage, les abonnés doivent commander leur smartphone sur l’espace CertiDeal dédié puis confirmer leur abonnement Free Mobile dans leur Espace Abonné, rubrique « Les reconditionnés CertiDeal ». La réduction de 5 % minimum est automatiquement appliquée, tandis que cette nouvelle remise de 15 euros vient s’ajouter dans le cadre des soldes. Même les personnes n’étant pas encore clientes Free Mobile peuvent bénéficier de l’offre en souscrivant un forfait après leur achat. Depuis l’année dernière, les abonnés au forfait 2€ de Free Mobile profitent aussi de cette offre exclusive en plus des abonnés au forfait Free 350 Go et Série Free. Reste à savoir si Free Max va lui aussi être concerné. Pour l’heure, la page dédiée de Certideal et Free n’intègre pas le nouveau forfait premium de l’opérateur dans les offres éligibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox