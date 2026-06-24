Free Mobile envoie un mail à ses abonnés visés par la prochaine grande vague d’extinction 2G d’Orange

Si vous utilisez encore un mobile uniquement compatible 2G, Free Mobile pourrait vous avoir envoyé un rappel : une nouvelle phase d’arrêt du réseau d’Orange approche dans plusieurs régions.

Free Mobile relance sa campagne d’information auprès des abonnés encore équipés d’un téléphone limité à la 2G. L’opérateur envoie actuellement un nouveau mail aux clients concernés par la prochaine phase de fermeture du réseau 2G d’Orange, programmée selon les régions entre le 22 septembre et le 20 octobre 2026, sur un total de 87 départements. Il s’agit de la dernière grande vague d’extinction, avant les dernières zones blanches réglementaires qui seront concernées entre le 1er et le 15 décembre 2026.

Ce type de communication n’est pas inédit : à chaque nouvelle vague d’arrêt du réseau 2G d’Orange, Free contacte les abonnés identifiés afin d’éviter une coupure de service au moment de l’extinction. Dans son message, Free rappelle que les opérateurs poursuivent progressivement l’arrêt des anciens réseaux mobiles en France et en Europe afin de privilégier les technologies plus récentes.

L’opérateur précise que les réseaux 4G et 5G prennent progressivement le relais pour assurer les usages mobiles. Le mail est envoyé aux abonnés dont le téléphone actuellement utilisé est détecté comme compatible uniquement avec la 2G. Free indique qu’une fois la fermeture du réseau 2G effective dans la zone concernée, les utilisateurs équipés d’un appareil uniquement 2G ne pourront plus passer des appels ni envoyer des SMS. L’opérateur recommande donc d’anticiper le changement afin de continuer à utiliser normalement son forfait.

Dans l’exemple du mail envoyé aux abonnés concernés, la période annoncée pour l’arrêt du service se situe entre le 22 septembre et le 20 octobre 2026, soit la prochaine vague d’extinction annoncée par Orange. Pour accompagner cette transition, Free renvoie les clients vers son site mobile ou ou les boutiques Free pour obtenir des conseils.

L’opérateur met également en avant des modèles compatibles avec les réseaux récents. Parmi eux figure notamment le Doro Leva L30, présenté comme une solution simple pour passer à la 4G, proposé : à 1€ puis 32,66€/mois pendant 3 mois en 4 fois sans frais si vous passez en boutique. Le smartphone est aussi disponible pour 99€ en paiement comptant. Free rappelle enfin qu’une page d’assistance dédiée permet de vérifier les démarches à suivre avant l’arrêt du réseau.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox