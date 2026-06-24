Encore une hausse de prix chez Bouygues Telecom sa box B&You à 8 Gbit/s

Les futurs abonnés devront désormais payer davantage pour accéder à l’offre fibre la plus rapide de la gamme B&You. Bouygues Telecom vient d’appliquer une nouvelle hausse de prix.

Nouvelle hausse chez Bouygues Telecom. L’opérateur vient de relever une nouvelle fois le tarif de son offre B&You Pure Fibre Plus, son abonnement fibre sans TV ni téléphonie fixe destiné aux clients qui recherchent uniquement une connexion Internet.

Avec ce changement, l’offre atteint désormais 27,99€/mois pour les nouveaux abonnés, soit une quatrième augmentation en l’espace de six mois. Lors de son lancement en 2024, B&You Pure Fibre était proposée à 23,99€/mois. À ce prix, l’abonnement donnait accès à jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi, sans décodeur TV et sans ligne téléphonique fixe. Quelques mois après son lancement, Bouygues Telecom avait ajouté le Wi-Fi 7 sans modifier le tarif.

Mais la trajectoire a ensuite changé. La première hausse est intervenue en janvier 2026, avec un passage à 24,99€/mois. Quelques semaines plus tard, Bouygues Telecom a revu son catalogue en séparant l’offre en deux versions :

B&You Pure Fibre : 24,99€/mois, avec un débit descendant abaissé à 2 Gb/s et du Wi-Fi 7 bi-bande

B&You Pure Fibre Plus : 25,99€/mois, avec jusqu’à 8 Gb/s et une Bbox Wi-Fi 7 tri-bande.

La formule Plus a ensuite connu deux nouvelles augmentations : +1€ en mai 2026 puis +1€ en juin 2026. Résultat : le tarif atteint désormais 27,99€/mois pour les nouveaux clients.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox