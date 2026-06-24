Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : un changement révolutionnaire sur la Freebox, un projet fou de Free qui se crash…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

22 juin 2005 : la Freebox comme Media Center avec Free Player

Une nouveauté qui paraît à présent comme une évidence, mais il fallait bien y penser ! Pour diffuser du contenu sur votre télévision, que manquait-il à la Freebox ? Un lecteur, bien sûr ! C’est à ce problème que veut répondre le “Freeplayer”, lancé le 22 juin 2005. Avec ce logiciel, qu’il fallait télécharger sur le site de l’opérateur, l’utilisateur pouvait au choix :

visionner sur la télévision les films enregistrés sur le disque dur de son ordinateur

visionner sur la télévision les photos stockées sur le disque dur de son ordinateur

écouter sur la chaîne Hi-fi les musiques enregistrées sur le disque dur de son ordinateur

visionner des DVD depuis le lecteur de son ordinateur.

Il était même possible de gérer la navigation via la télécommande. Pas mal, en 2005 ! Pendant longtemps, des communautés de Freenaute ont développé des “mods” pour un usage plus poussé. Cependant, avec l’arrivée de la Freebox V5 et de son disque dur intégré, le service a vite perdu de son intérêt, forcément…

22 juin 2015 : Iliad tente d’engloutir une partie de Bouygues Telecom

Souvenez-vous du milieu des années 2010, la consolidation des télécoms était un réel sujet. SFR tentait en effet de racheter Bouygues Telecom avec 10 milliards d’euros mais pour que le marché reste concurrentiel, plusieurs concessions devaient être faites, au profit de Free.

En effet, l’opérateur de Xavier Niel annonçait le 22 juin 2015 rentrer en négociations exclusives avec SFR-Numéricable pour récupérer un portefeuille d’actifs important comprenant notamment des boutiques mais surtout des antennes et des fréquences. La démarche de rachat n’ayant pas abouti, Free n’a pas pu récupérer tout cela. Et au final, c’est bel et bien SFR qui se retrouve en vente, prêt à être racheté par un consortium de ses trois concurrents.

22 juin 2017 : Free signe un accord avec un opérateur d’envergure

Free officialise le 22 juin 2017 un contrat signé avec Axione. Il s’agit du premier accord signé entre l’opérateur de Xavier Niel et un opérateur d’infrastructure majeur. Une étape majeure dans la commercialisation des offres FTTH sur les RIP. En effet, Axione était présent sur 18 départements, situés dans les régions Hauts de France, Centre, Nouvelle Aquitaine, PACA, Auvergne Rhône Alpes et Pays de la Loire.

23 juin 2021 : la chronologie des médias finalement revue

Un tournant dans le paysage audiovisuel français. Depuis le 23 juin 2021, les plateformes font désormais partie intégrante du circuit de financement et de distribution du cinéma en France. Le décret SMAD était inscrit au journal officiel et imposait ainsi à Netflix, Disney+ et consorts de financer la production audiovisuelle française et européenne, en échange d’une diffusion plus rapide des films sur leurs plateformes. À titre de comparaison, le temps d’attente pour une distribution d’un film sur Netflix était de 36 mois avant, contre 15 aujourd’hui. Mais encore aujourd’hui, les plateformes réclament une révision de cette loi, notamment après que Disney+ ait obtenu un délai réduit à 9 mois.

28 juin 2007 : Free lance TV perso

Créer sa propre chaîne de télévision, c’est la proposition faite par Free avec TV Perso lancé le 28 juin 2007 sur la Freebox HD. Il suffisait alors de raccorder n’importe quelle caméra à sa Freebox, pour filmer et diffuser des évènements privés ou publics simplement via sa box. Évènements familiaux, locaux, associatifs, culturels, sportifs, éducatifs…pouvaient ainsi être facilement partagés, entre proches, au sein des communautés d’intérêts (associations locales, sportives, culturelles, monde de l’éducation…) ou avec l’ensemble des Freenautes éligibles quelle que soit leur version de Freebox. TV Perso était proposé sans surcoût dans l’offre Freebox sur le canal 13 . Le service a bien sûr disparu depuis, notamment, de l’aveu de Xavier Niel, parce qu’il était trop limité… Aux Freebox.

28 juin 2022 : Oqee devient disponible pour toutes les Freebox Une nouveauté bienvenue qui s’inscrivait dans la logique de l’opérateur d’étendre l’accès à Oqee à de plus en plus d’utilisateurs. En effet, jusqu’au 28 juin 2022, seuls les abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution avaient accès à Oqee sur smartphones, tablettes, Apple TV et TV connectées. Depuis ce jour, c’est désormais proposé à tous les abonnés Freebox, y compris Freebox mini 4K, One et même Crystal. Une fois ce changement effectué, l’opérateur a pu se concentrer sur déployer le service sur d’autres supports et l’a même inclus pour les abonnés au forfait Free à 19.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox