C’est officiel, un nouveau service RMC+ va débarquer sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom avec des nouveautés

Annoncée dès mars 2025, la transformation de RMC BFM Play devient enfin réalité. À partir du 1er septembre, CMA Media lancera RMC+, une toute nouvelle plateforme de streaming qui sera notamment disponible sur les box des quatre grands opérateurs français.

CMA Media est prêt à tourner définitivement la page RMC BFM Play. Le groupe lancera le 1er septembre sa nouvelle plateforme de streaming baptisée RMC+, qui sera accessible sur les smartphones et tablettes Android et iOS, mais aussi sur Molotov, Canal+;, les téléviseurs Samsung… et surtout sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

Cette nouvelle application ambitionne de devenir le point d’entrée unique pour l’ensemble des contenus du groupe et des chaînes RMC Story, RMC Découverte, RMC Life ainsi que toutes les déclinaisons de BFM. RMC+ ne se limitera toutefois pas aux chaînes traditionnelles. La plateforme intégrera également dix chaînes FAST thématiques gratuites, parmi lesquelles Brut, After Foot TV, RMC J’irai dormir chez vous, RMC Alerte Secours, RMC Mecanic, RMC Mystère, RMC Wow, RMC Talk Info, BFM Grands Reportages et BFM 2, a-t-elle fait savoir ce 24 juin sur X. Chez Free, ces chaînes sont déjà disponibles hormis Brut.

RMC annonce également plusieurs nouveautés comme l’arrivée de Stories, de micro-dramas et de formats verticaux sur RMC+, afin de proposer des contenus pensés pour une consommation rapide sur smartphone. Les utilisateurs pourront retrouver aussi bien des séries aux épisodes très courts que des extraits et les meilleurs moments des programmes du groupe, dans un format inspiré des usages popularisés par TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts. Ces nouveautés seront disponibles dès le lancement de la plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox