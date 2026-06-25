Après avoir fait tomber Free sur le fixe, Bouygues Telecom passe des prix agressifs aux hausses à répétition sur son offre fibre star

Lancée à un tarif particulièrement agressif fin 2024, B&You Pure Fibre a largement contribué à la prise de pouvoir de Bouygues Telecom sur le marché du fixe, jusqu’à détrôner Free de son statut de meilleur recruteur. Dix-neuf mois plus tard, l’opérateur poursuit une stratégie bien différente : son offre phare coûte désormais 4 euros de plus qu’à son lancement.

En apparence, il ne s’agit que d’une hausse d’un euro supplémentaire. Mais en y regardant de plus près, Bouygues Telecom vient d’achever un virage tarifaire amorcé il y a plusieurs mois. Son offre B&You Pure Fibre Plus est désormais affichée à 27,99 €/mois pour les nouveaux abonnés, contre 23,99 €/mois lors de son lancement en novembre 2024. Au total, le prix a ainsi progressé de 4 euros par mois, soit une augmentation de 16,7 %. Cette évolution est loin d’être anodine. Car cette offre est précisément celle qui a permis à Bouygues Telecom de bouleverser l’équilibre du marché du très haut débit.

L’offre qui a fait tomber Free de son piédestal

En novembre 2024, Bouygues Telecom change de stratégie. L’opérateur fait du fixe son principal relais de croissance et lance B&You Pure Fibre, une formule simple mais redoutablement agressive : jusqu’à 8 Gbit/s, sans télévision ni téléphonie fixe, pour seulement 23,99 €/mois. Objectif, faire tomber le numéro du moment sur le segment, Free. Quelques mois plus tard, l’offre gagne même le Wi-Fi 7 sans augmentation de prix, renforçant encore son attractivité face à la concurrence, et notamment face aux Freebox.

Le pari est rapidement gagnant alors que Free dominait les recrutements sur le fixe depuis 2022 et 2023, la dynamique s’inverse dès la fin de l’année 2024. Au quatrième trimestre, Bouygues Telecom enregistre 111 000 nouveaux abonnés fixes, son meilleur trimestre depuis 2011. Dans le même temps, Free ne recrute que 5 000 nouveaux abonnés sur le fixe, un résultat particulièrement faible qui lui fait perdre son leadership commercial sur l’année. 2025 confirme cette tendance puisque que Bouygues Telecom a terminé largement en tête du marché avec 267 000 nouveaux abonnés fixes,. L’opérateur attribue notamment cette performance au succès de ses nouvelles offres B.iG et B&You Pure Fibre, tandis que Free, plus que bousculé, n’ a quand à lui recruté aucun abonné sur l’année malgré une rentabilité au rendez-vous, le lancement de la Freebox Pop S en avril 2025 pour concurrencer Bouygues Telecom n’a pas eu l’effet escompté commercialement, le lancement a peut-être été trop tardif.

Une hausse des prix par petites touches

Une fois son offre installée sur le marché, Bouygues Telecom a alors commencé à la revaloriser progressivement et il fallait s’y attendre, son chiffre d’affaires annuel ayant flirté avec le 0% de croissance. La première augmentation intervient en janvier 2026, avec un passage à 24,99 €/mois. Quelques semaines plus tard, l’opérateur revoit son catalogue et scinde son offre en deux. D’un côté, B&You Pure Fibre, limitée à 2 Gbit/s pour 24,99 €/mois. De l’autre, B&You Pure Fibre Plus, qui conserve les 8 Gbit/s ainsi que la Bbox Wi-Fi 7 tri-bande pour 25,99 €/mois. Depuis, la version Plus a connu deux nouvelles hausses successives, en mai puis en juin 2026. Elle est désormais commercialisée à 27,99 €/mois. Après avoir fortement misé sur des offres très agressives pour gagner des parts de marché, notamment sur le fixe, l’opérateur semble désormais privilégier une autre étape de sa stratégie, à savoir augmenter progressivement le revenu généré par chacun de ses abonnés.

Depuis le début de l’année 2026, l’opérateur multiplie par ailleurs les ajustements tarifaires, avec la revalorisation de plusieurs offres Bbox, l’introduction d’une clause d’indexation annuelle sur l’inflation, la généralisation des frais de résiliation sur les forfaits mobiles ou encore l’ajout régulier d’options payantes proposées automatiquement à certains abonnés. Après avoir fortement misé sur des offres très agressives pour gagner des parts de marché, notamment sur le fixe, l’opérateur semble désormais privilégier une autre étape de sa stratégie : augmenter progressivement le revenu généré par chacun de ses abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox