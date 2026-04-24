Bouygues Telecom multiplie les hausses en 2026 : Bbox plus chères, options payantes automatiques sur les forfaits… la facture grimpe

Depuis le début de l’année, Bouygues Telecom enchaîne les évolutions tarifaires. Entre hausse des offres Bbox, indexation sur l’inflation, frais de résiliation mobile généralisés et ajout automatique d’options payantes, l’opérateur semble clairement chercher à mieux monétiser sa base d’abonnés.

Premier recruteur sur le fixe depuis 2 ans et second sur le mobile en 2025, Bouygues Telecom a démarré 2026 avec une stratégie tarifaire beaucoup plus offensive, l’opérateur semble désormais entrer dans une nouvelle phase : celle de la valorisation de ses abonnés, avec plusieurs hausses et nouveaux frais repérés ces dernières semaines.

Hausse du prix des offres fixe et une nouvelle indexation annuelle

Premier mouvement notable, les offres Bbox ont augmenté pour les nouveaux abonnés. Depuis fin mars, la Bbox Fit est passée de 28,99 €/mois pendant un an puis 35,99 €/mois à 30,99 €/mois puis 37,99 €/mois, soit 2 € de plus par mois. La Bbox Must est passée à 36,99 €/mois puis 43,99 €/mois, contre 35,99 € puis 42,99 € auparavant. Même logique pour la Bbox Ultym, désormais facturée 45,99 €/mois puis 52,99 €/mois, soit 1 € supplémentaire sur chaque palier.

Mais la hausse ne se limite pas à ces offres grand public. Sur le segment low-cost, Bouygues a également revu rapidement à la hausse sa gamme B&You Pure Fibre. L’offre est d’abord passée de 23,99 € à 24,99 € début 2026, avant une nouvelle évolution quelques semaines plus tard avec la création d’une version “Plus” à 8 Gb/s… immédiatement plus chère. Désormais, cette déclinaison est facturée 25,99 € par mois, soit 1 € de plus que la version standard à 2 Gb/s.

Un enchaînement rapide qui illustre bien la dynamique actuelle, même les offres les plus agressives ne sont plus épargnées.

Autre sujet sensible : l’indexation annuelle des offres Bbox sur l’inflation. L’opérateur a officialisé une clause permettant d’ajuster le prix des abonnements fixe une fois par an selon un indice de référence. Si les anciens contrats doivent être mis à jour pour une application possible à partir de 2027, certains abonnés récents voient déjà apparaître une ligne d’indexation sur leur facture, signe que le mécanisme commence à se mettre en place.

Le mobile n’est pas épargné

Sur le mobile, Bouygues Telecom a également décidé d’étendre les frais de résiliation de 5 € à tous ses forfaits sans engagement. Déjà appliqués à B&You et à plusieurs MVNO passés sous son contrôle, ces frais doivent désormais concerner aussi les forfaits mobiles classiques à partir de l’été 2026, abonnés actuels inclus.

Autre pratique qui se multiplie mais déjà appliqué depuis de nombreuses années par l’opérateur, l’ajout automatique d’options payantes. Plusieurs abonnés ont par exemple reçu un mail annonçant l’intégration d’une solution de cybersécurité (antivirus Norton), avec un premier mois offert puis une facturation de 3 €/mois. Sans action de leur part, l’option est activée et vient mécaniquement alourdir la facture.

Dans la même logique, l’opérateur a relancé en 2026 son offre B&You Max. Cette évolution de forfait est proposée automatiquement à certains abonnés, avec un mois offert avant de devenir payante (environ 2 € supplémentaires par mois). Elle inclut davantage de services ou de data, mais impose là encore au client de refuser explicitement pour éviter la hausse, rapporte Les Numériques.

Enfin, Bouygues Telecom continue d’ajouter de nouvelles options payantes à ses offres. L’opérateur a ainsi lancé récemment l’option b.tv multi-écrans, facturée 4,99 €/mois après un premier mois offert. Déjà disponible pour les abonnés Bbox, elle sera étendue aux abonnés mobile à partir du 27 avril. Ce service permet de regarder jusqu’à cinq programmes en simultané sur différents écrans, une fonctionnalité pensée pour les usages familiaux… mais désormais monétisée. À titre de comparaison, chez Free, l’accès multi-écrans via Free TV ou Free TV+ est inclus sans surcoût pour les abonnés. Mis bout à bout, ces mouvements dessinent une tendance claire, l’opérateur ne se contente plus de recruter avec des prix attractifs, il cherche désormais à augmenter le revenu par abonné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox