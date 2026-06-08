HBO Max revoit ses tarifs à la hausse pour tous ses abonnements

La plateforme de streaming HBO Max revoit à la hausse ses tarifs en France. Les abonnements augmentent de 1 à 2 € par mois selon les offres, avec une mise en application dès la facturation de juillet pour les clients existants.

Mauvaise nouvelle pour les abonnés de HBO Max : tous les abonnements sont concernés par une augmentation. L’offre Basic avec publicité passe de 5,99 € à 6,99 € par mois, soit +1 €. L’offre Standard augmente également de 1 € pour atteindre 10,99 € par mois. Enfin, l’offre Premium subit la plus forte hausse, passant de 13,99 € à 15,99 € par mois, soit +2 €. Ces nouveaux tarifs sont déjà affichés pour les nouveaux clients et s’appliqueront progressivement aux abonnés existants à partir de la prochaine facturation de juillet.

La hausse ne se limite pas aux formules mensuelles. Les abonnements annuels évoluent eux aussi. Le Basic avec publicité passe à 69,90 € par an, soit +10 €. Le Standard atteint 99,90 € par an, soit +9,10 €. Le Premium est désormais fixé à 139 € par an, soit +20 €. Les utilisateurs bénéficiant d’une promotion verront le nouveau tarif appliqué à la fin de leur période d’offre.

L’option Eurosport reste disponible en supplément, toujours facturée 5 € par mois en plus de l’abonnement principal.

HBO Max justifie cette hausse par la nécessité de financer ses activités. La plateforme explique vouloir ainsi « couvrir les coûts liés aux acquisitions, à la création de contenu et au développement de produits ». Comme d’autres acteurs du secteur, le service met en avant la hausse des investissements dans les contenus et l’amélioration de l’expérience utilisateur pour justifier l’évolution des prix.

Cette augmentation intervient dans un contexte de durcissement des règles autour du partage de comptes. La plateforme a déjà lancé un système de compte additionnel payant, sur le modèle de ce que propose déjà Netflix, afin de monétiser les utilisateurs hors foyer principal. Ce dispositif, déjà déployé sur certains marchés, pourrait être étendu à de nouvelles régions dans le courant de l’année.

Source : iGen

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox