SFR : combien de clients vont compter Free, Orange et Bouygues Telecom après le rachat ?

Le projet de démantèlement de SFR permettrait aux trois opérateurs acquéreurs de renforcer considérablement leur poids commercial. Tour d’horizon des chiffres avancés par Free, Orange et Bouygues Telecom.

Si le projet de rachat de SFR par le consortium composé de Bouygues Telecom, Free et Orange obtient le feu vert des autorités de concurrence, le paysage des télécoms français pourrait être profondément remodelé. Au-delà du partage des activités de l’opérateur au carré rouge, cette opération ferait considérablement grossir les bases de clients des trois acquéreurs.

À partir des chiffres communiqués par les différents opérateurs, il est possible d’estimer le poids que représenteraient chacun d’entre eux après l’intégration des clients de SFR.

Free franchirait le cap des 31 millions d’abonnés

C’est probablement l’opérateur qui met le plus en avant les effets de cette opération sur sa taille. À fin mars 2026, le groupe Iliad comptait 23,3 millions d’abonnés en France. Dans le cadre du partage de SFR, Free récupérerait l’intégralité de la base RED by SFR, soit environ 6 millions de clients, ainsi que 1,6 million d’abonnés grand public SFR et 400 000 clients professionnels TPE sous la marque SFR.

Au total, plus de 8 millions de clients rejoindraient l’opérateur. Free atteindrait ainsi près de 31,3 millions d’abonnés en France, soit une progression de plus de 34 % par rapport à sa base actuelle. Le groupe estime que cette croissance le rapprocherait de son objectif de devenir le premier opérateur alternatif du marché français.

Orange dépasserait les 39 millions de clients

Orange revendique aujourd’hui environ 34 millions de clients en France. Selon le projet présenté, l’opérateur historique récupérerait environ 4 millions de clients mobiles et 1 million de clients fixe. Ce périmètre comprendrait notamment une partie des abonnés SFR, l’intégralité de l’activité prépayée de l’opérateur ainsi que les clients des marques Coriolis, Syma et Réglo.

Si l’opération se concrétise, Orange compterait donc environ 39 millions de clients en France, soit une hausse proche de 15 %. L’opérateur indique que ces nouveaux abonnés représenteraient une augmentation de 18 % de sa base mobile française et de 8 % de sa clientèle fixe.

Bouygues Telecom affiche actuellement 18.7 millions de clients mobile et 5,5 millions de clients fixe. Dans le cadre du partage de SFR, l’opérateur accueillerait environ 3,8 millions de clients mobiles supplémentaires ainsi que 2,6 millions de clients fixe. Ce qui donnerait environ 22.4 millions de clients mobile et 8 millions de clients fixe

Si l’on se base sur les chiffres communiqués par les trois opérateurs, le classement en nombre de clients grand public en France pourrait se présenter ainsi après l’opération :

Orange : environ 39 millions de clients

Bouygues Telecom : environ 30.6 millions de clients

Free : environ 31,3 millions d’abonnés

Ces estimations restent toutefois théoriques et reposent sur les périmètres annoncés dans le protocole d’accord. Elles pourraient encore évoluer d’ici au closing de l’opération, attendu au plus tôt au second semestre 2027, notamment en fonction de l’évolution des bases clients de chaque opérateur et des éventuelles demandes des autorités de concurrence. D’autant que les abonnés sans engagement sont libres d’aller chez qui ils veulent, faisant là encore varier la base d’abonnés estimée, puisque les opérateurs ne pourront pas les forcer à migrer chez eux directement. Une chose est néanmoins certaine : si le rachat de SFR aboutit, les trois opérateurs sortiront considérablement renforcés et le marché français des télécoms affichera un visage radicalement différent de celui que l’on connaît aujourd’hui.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox