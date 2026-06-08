Feu vert de la concurrence, intégration, transfert des clients : le long chemin restant vers le rachat de SFR

Si le protocole d’accord officialise les intentions des différents acteurs, la disparition de SFR en tant qu’opérateur indépendant est encore loin. Entre contraintes réglementaires, enjeux sociaux et défis techniques, plusieurs années seront nécessaires avant de tourner définitivement la page.

L’annonce de la signature d’un protocole d’accord entre Altice France et le consortium composé de Bouygues Telecom, Free et Orange marque une étape importante dans le rachat de SFR. Mais contrairement à ce que pourrait laisser penser cette avancée, le processus est encore loin d’être terminé. Entre les consultations des salariés, l’examen des autorités de concurrence, la finalisation des accords juridiques et le futur démantèlement opérationnel de SFR, plusieurs années seront encore nécessaires avant que l’opération ne soit pleinement concrétisée.

Une première phase consacrée aux salariés

La première étape concerne les consultations des instances représentatives du personnel. Chaque opérateur devra présenter le projet à ses représentants du personnel, tandis que les salariés de SFR seront eux aussi consultés.

Cette phase s’annonce sensible. Les organisations syndicales ont déjà exprimé leurs inquiétudes concernant l’avenir des emplois, notamment dans les boutiques et certaines fonctions support. Si le consortium s’est engagé à garantir un emploi aux salariés concernés jusqu’au début de l’année 2029, soit par le maintien de leur poste, soit par une proposition d’emploi, les interrogations restent nombreuses sur l’organisation future des équipes une fois l’intégration achevée.

Les consultations devraient durer plusieurs semaines, voire jusqu’à deux mois, même si elles ne pourront pas juridiquement empêcher la poursuite du projet. Le protocole d’accord signé ces derniers jours fixe les grandes lignes de l’opération, mais il ne constitue pas encore le contrat définitif de cession.

L’objectif des différentes parties est désormais de parvenir à la signature du contrat définitif, souvent appelé SPA (Share Purchase Agreement), au cours du second semestre 2026. Ce document engagera juridiquement l’ensemble des acteurs impliqués dans la transaction.

Le grand examen des autorités de concurrence

L’un des obstacles les plus importants reste l’examen réglementaire. Avant même la signature définitive, les opérateurs pourront commencer à notifier l’opération aux autorités compétentes. Cette phase ouvrira officiellement l’enquête concurrentielle qui devrait durer entre douze et dix-huit mois.

L’enjeu est majeur puisque l’opération ferait passer le marché français de quatre grands opérateurs mobiles à trois acteurs principaux. Les acheteurs espèrent que le dossier sera examiné par l’Autorité de la concurrence française plutôt que par la Commission européenne, généralement considérée comme plus stricte sur les opérations de consolidation dans les télécoms, malgré le fait qu’elle se soit assouplie plus récemment. Durant toute cette période, aucune intégration ne sera autorisée.

Aucun changement pour les clients avant au moins fin 2027

Même si le projet a été annoncé, les abonnés SFR, RED by SFR, Free, Orange ou Bouygues Telecom ne verront aucun changement immédiat.

Jusqu’à la finalisation de l’opération, attendue au plus tôt au second semestre 2027, chaque entreprise devra continuer à fonctionner de manière totalement indépendante.

Les opérateurs ne pourront ni transférer des clients, ni réorganiser les réseaux, ni fusionner des équipes. Toute intervention prématurée dans la gestion de SFR pourrait être considérée comme une infraction aux règles de concurrence.

L’objectif affiché est donc de maintenir SFR opérationnel et attractif pendant toute cette période transitoire.

Un défi : éviter l’affaiblissement de SFR

L’une des préoccupations majeures des acquéreurs concerne justement l’état de SFR au moment où le rachat sera effectivement finalisé. Depuis plusieurs années, l’opérateur enregistre une baisse de ses revenus et de sa rentabilité. Les acheteurs redoutent donc que la valeur de l’entreprise continue à se dégrader pendant les longs mois d’attente précédant le closing.

C’est notamment pour cette raison que plusieurs mécanismes de protection ont été intégrés à l’accord, dont un complément de prix pouvant atteindre 650 millions d’euros selon l’évolution des performances de SFR.

L’enjeu est également humain. Les opérateurs veulent éviter une fuite des compétences alors que les salariés de SFR seront indispensables pour assurer les futures migrations de clients, de réseaux et de systèmes informatiques.

Le plus gros chantier commencera après le closing

Si toutes les autorisations sont obtenues, le closing pourrait intervenir au second semestre 2027. Ce n’est pourtant qu’à ce moment-là que débutera probablement la partie la plus complexe de l’opération.

Le partage des activités de SFR entre Free, Orange et Bouygues Telecom devrait s’étaler sur plusieurs années. Selon certaines estimations évoquées ces derniers mois, cette phase pourrait durer jusqu’à trente mois, voire davantage pour certains actifs.

Pour piloter cette transition, une structure commune détenue par les trois acquéreurs doit être créée au moment du closing. Elle aura notamment pour mission de superviser le transfert progressif des clients, des infrastructures, des fréquences, des systèmes d’information et des différentes activités vers leurs nouveaux propriétaires.

Entre les consultations sociales, l’examen de la concurrence, la signature définitive, le closing puis l’intégration progressive des actifs, le calendrier s’annonce particulièrement long. Même si le protocole d’accord signé avec Altice France constitue une étape décisive, la disparition effective de SFR en tant qu’opérateur indépendant ne devrait pas intervenir avant plusieurs années. Si le calendrier est respecté, le chantier pourrait encore se poursuivre jusqu’en 2030.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox