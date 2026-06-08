Rachat de SFR : “Free restera Free”, l’opérateur révèle tout avec la promesse de garder son ADN

Pour Free, l’acquisition d’une partie des activités de SFR représenterait bien plus qu’une simple croissance de son parc d’abonnés. L’opérateur estime que cette opération lui permettrait de changer de dimension tout en conservant son rôle historique de challenger du marché français.

Après l’annonce de la signature d’un protocole d’accord entre Altice France, Bouygues Telecom, Orange et le groupe Iliad en vue de l’acquisition de SFR ce weekend, Free a détaillé sa vision de cette opération et les bénéfices qu’elle pourrait lui apporter. L’opérateur présente ce projet comme une étape majeure de son développement en France, avec à la clé plusieurs millions d’abonnés supplémentaires, de nouvelles fréquences mobiles et des capacités d’investissement renforcées.

Selon Free, cette opération permettrait au groupe de changer de dimension tout en conservant son positionnement historique de challenger du marché français des télécommunications. Dans le cadre du partage des activités de SFR envisagé par le consortium, Free récupérerait l’intégralité de la base d’abonnés RED by SFR, soit environ 6 millions de clients, ainsi qu’une partie des activités grand public de SFR représentant 1,6 million d’abonnés particuliers et 400 000 clients professionnels TPE sous la marque SFR.

Au total, le groupe Iliad accueillerait plus de 8 millions de nouveaux abonnés. Free compterait alors près de 31 millions d’abonnés en France, se rapprochant ainsi de son objectif de devenir le premier opérateur alternatif du marché.

L’opération lui permettrait également de mettre la main sur 50 MHz supplémentaires de fréquences mobiles réparties sur plusieurs bandes. Des ressources que l’opérateur considère comme stratégiques pour accompagner l’augmentation des usages numériques et améliorer encore la qualité de ses services.

“Free restera Free”

Face aux interrogations que pourrait susciter une opération d’une telle ampleur, le groupe Iliad insiste sur un point : son identité ne changerait pas. Dans sa communication, Free affirme vouloir continuer à proposer des offres reposant sur l’innovation, la simplicité et des tarifs compétitifs. L’opérateur assure également qu’il entend conserver son rôle de “maverick” du marché français, c’est-à-dire d’acteur capable de dynamiser la concurrence et de pousser le secteur à évoluer.

Pour Free, les consommateurs continueraient ainsi de bénéficier d’une forte concurrence, favorable à l’innovation, à la qualité de service et au pouvoir d’achat. Le groupe Iliad met également en avant les perspectives offertes par cette opération pour accélérer ses investissements en France et en Europe.

Déjà engagé dans le développement des réseaux mobiles, de la fibre optique, des datacenters, du cloud et des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, le groupe rappelle avoir lancé un plan d’investissement de 4 milliards d’euros dans les centres de données de nouvelle génération et le cloud souverain.

Les synergies attendues du rapprochement avec les activités reprises de SFR permettraient, selon Free, d’accélérer ces investissements et de renforcer le développement d’infrastructures numériques plus performantes, résilientes et souveraines. Le groupe souligne également que cette opération ferait d’Iliad le troisième opérateur télécoms de l’Union européenne.

Des engagements envers les abonnés et les salariés

Free affirme vouloir assurer une transition “simple, transparente et sans rupture” pour les abonnés concernés en cas de réalisation de l’opération. L’opérateur met en avant ses performances en matière de satisfaction client, rappelant être premier opérateur alternatif sur le fixe et co-leader sur le mobile selon les données citées dans son communiqué.

Sur le volet social, le groupe Iliad rappelle l’engagement pris conjointement avec Bouygues Telecom et Orange de garantir un emploi aux salariés du périmètre repris jusqu’au début de l’année 2029, soit par le maintien de leur poste actuel, soit par une proposition d’emploi. Les trois opérateurs annoncent également l’ouverture d’un dialogue social avec les organisations syndicales représentatives concernées.

La part de l’opération revenant au groupe Iliad représente une valorisation de 6,2 milliards d’euros, sur un montant total de 20,35 milliards d’euros pour les actifs concernés d’Altice France. Selon Free, l’acquisition lui permettrait de générer environ 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire et près de 900 millions d’euros de Free Cash-Flow Opérationnel additionnel, dont plus de 500 millions d’euros issus de synergies.

Pour financer cette acquisition, le groupe indique avoir déjà sécurisé un financement de 6,5 milliards d’euros. Iliad assure par ailleurs que cette opération resterait compatible avec sa politique financière et préserverait sa capacité d’investissement à long terme. « Cette opération est une bonne nouvelle pour Free, mais aussi pour le marché français des télécommunications. Dans un secteur qui doit investir toujours plus dans les réseaux, la cybersécurité, le cloud et l’intelligence artificielle, il faut des acteurs solides », a notamment déclaré Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad.

Le projet reste toutefois soumis à plusieurs conditions, notamment aux consultations sociales et à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. D’ici là, Free, SFR, Bouygues Telecom et Orange continueront d’opérer de manière totalement indépendante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox