Iliad (Free) annonce un nouveau projet de créer un énorme data center pour 4 milliards d’euros, avec EDF

EDF et OpCore veulent construire un centre de données géant sur l’ancien site thermique de Montereau.

OpCore, filiale du groupe Iliad, la maison-mère de Free, annonce aujourd’hui engager des négociations exclusives avec EDF pour développer un centre de données de plusieurs centaines de mégawatts sur le site de l’ancienne centrale thermique de Montereau-Vallée-de-la-Seine. Ce projet, estimé à environ 4 milliards d’euros, entend impacter le secteur sur plusieurs points.

Le terrain, aujourd’hui inactif, a été identifié dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêts lancé par EDF en mars 2025 pour accélérer l’implantation de data centers en France. L’énergéticien y propose notamment un accès facilité au réseau électrique, élément clé pour des installations de cette taille. OpCore, qui conçoit et exploite des centres de données depuis plus de vingt ans, prévoit de transformer ce site industriel en un centre de calcul majeur à l’échelle européenne. Les partenaires annoncent une démarche axée sur la sobriété énergétique, la durabilité et l’intégration locale, avec une chaîne d’approvisionnement majoritairement européenne.

Le futur site pourrait devenir l’un des centres de calcul les plus puissants d’Europe, soutenant le développement d’une filière française et européenne de l’intelligence artificielle. Une première mise en service est attendue en 2027 grâce au dispositif de raccordement fast-track mis en place par l’État. Le projet devrait générer plusieurs centaines d’emplois directs et indirects sur le territoire. Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad, affirme ainsi la volonté de « bâtir l’une des grandes infrastructures stratégiques dont la France et l’Europe ont besoin pour rester maître de leur destin numérique. ».

Plusieurs membres du gouvernement saluent l’initiative. Roland Lescure, ministre de l’Économie, souligne que « cet investissement massif montre que la France entend conduire la révolution de l’intelligence artificielle ». Anne Le Henanff, ministre déléguée chargée de l’IA et du numérique, juge qu’il s’agit d’« une étape fondamentale pour notre stratégie numérique nationale ». En février dernier, il expliquait par ailleurs que l’IA avait une place centrale dans la stratégie d’Iliad : « Au sein du groupe, nous croyons depuis plusieurs années à la puissance de l’intelligence artificielle et nous avons décidé d’y consacrer les moyens nécessaires. Nous investissons 3 milliards d’euros sur toute la chaîne de valeur : des data centers à la puissance de calcul en passant par la recherche en open-science, ou encore la démocratisation des usages avec notre partenariat avec Mistral. Si nous multiplions les initiatives depuis 3 ans, c’est que nous sommes à un moment décisif où se joue notre avenir collectif. » Avec ce nouveau projet, Iliad continue ainsi sur sa lancée.

