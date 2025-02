Ce nouvel investissement massif de 3 milliards d’euros de l’ambitieux Iliad

Le Iliad investit 3 milliards d’euros dans l’intelligence artificielle. Avec cet investissement ambitieux, le groupe se positionne comme un acteur incontournable de l’IA en Europe, en alliant puissance technologique, recherche de pointe et accessibilité pour tous.

A l’occasion du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle qui se tient à Paris, le Groupe iliad annonce un investissement massif de 3 milliards d’euros pour renforcer sa position de leader industriel de l’IA en Europe. Cette somme sera allouée au développement des infrastructures, à la recherche et aux applications IA.

La filiale OpCore, qui gère les 13 datacenters du Groupe, prévoit d’investir 2,5 milliards d’euros pour consolider sa place de leader dans le domaine des datacenters hyperscale, notamment pour le calcul IA. Un partenariat stratégique a été noué avec Infravia, acteur majeur du capital-investissement en Europe. OpCore ambitionne de déployer à court terme plusieurs centaines de mégawatts de capacités et, à long terme, plusieurs gigawatts à travers l’Europe.

Scaleway, la branche cloud B2B du Groupe, dispose désormais de la plus grande capacité de calcul commercialisable pour l’IA en Europe. Près de 5000 GPUs de dernière génération sont disponibles pour les entreprises souhaitant entraîner et exploiter leurs modèles. Parmi ses clients figurent des entreprises innovantes comme Mistral AI, H et Photoroom. Scaleway offre également un accès sécurisé aux meilleurs modèles open-source, notamment Llama (Meta), Moshi (Kyutai) et Deepseek.

Free x Mistral AI : une IA accessible à tous

Dans une démarche de démocratisation de l’IA, Free s’associe à Mistral AI pour proposer à ses abonnés mobiles l’assistant IA Chat Pro en version premium. Cette offre exclusive, valable pendant 12 mois, permet aux 15,5 millions d’abonnés Free de bénéficier gratuitement des services avancés de l’IA de Mistral AI.

Kyutai : l’innovation en recherche IA ouverte

Afin de stimuler la recherche en intelligence artificielle, le Groupe iliad a co-fondé en 2023 Kyutai, le premier laboratoire européen d’initiative privée dédié à l’open-science en IA. Doté de 100 millions d’euros, Kyutai a développé Moshi, un modèle open-source vocal innovant, ainsi que Hibiki, une technologie révolutionnaire de traduction simultanée préservant la voix et le rythme du locuteur. Actuellement entrainé pour traduire du français vers l’anglais, Hibiki repousse les limites de la qualité et de la fidélité vocale en IA.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad, déclare : « Au sein du Groupe iliad, nous croyons depuis plusieurs années à la puissance de l’intelligence artificielle et nous avons décidé d’y consacrer les moyens nécessaires. Nous investissons 3 milliards d’euros sur toute la chaîne de valeur : des data centers à la puissance de calcul en passant par la recherche en open-science, ou encore la démocratisation des usages avec notre partenariat avec Mistral. Si nous multiplions les initiatives depuis 3 ans, c’est que nous sommes à un moment décisif où se joue notre avenir collectif. »

Avec cet investissement ambitieux, le Groupe iliad se positionne comme un acteur incontournable de l’IA en Europe, en alliant puissance technologique, recherche de pointe et accessibilité pour tous.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox