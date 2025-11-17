Free Mobile lance ses Black Free Days, jusqu’à 300€ d’économies sur de nombreux smartphones en tous genres

En cette période pleine de promos, Free Mobile se joint à la partie avec ses Black Free days, avec des offres alléchantes sur son site web et en boutique.

L’opérateur lance ses Black Free Days, une opération qui remplace le traditionnel Black Friday. Free Mobile propose des remises immédiates, des offres de remboursement et des bonus de reprise sur une trentaine de smartphones pour tous les budgets.

Certaines offres peuvent se cumuler et générer des économies importantes. Par exemple, le Pixel 10 Pro XL combine une offre de remboursement de 100 euros et une remise immédiate de 100 euros, soit 200 euros de réduction au total. Du côté des modèles haut de gamme, le Samsung Galaxy S25 Ultra bénéficie d’une remise immédiate de 300 euros, tandis que l’iPhone 16 propose 50 euros de bonus reprise et 50 euros remboursés sur demande.

Si vous n’avez pas de grands besoins premium, vous pouvez vous tourner vers des modèles milieu de gamme qui sont également concernés, comme le Xiaomi 14T Pro avec une offre de remboursement de 140 euros, ou le pack Galaxy A56 5G et Buds FE affiché à 502 euros, assorti d’une ODR de 50 euros.

Les smartphones d’entrée de gamme ne sont pas oubliés. Le Honor 400 Lite est proposé avec 60 euros remboursés et 40 euros de remise immédiate. Le TCL 60 SE NxtPaper bénéficie quant à lui d’une ODR de 50 euros.

