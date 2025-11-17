Nouvelles fonctionnalités pour la Livebox, IA, réseaux… Orange va lever le voile sur de nombreuses innovations

Orange lance la troisième édition d’OpenTech, son événement consacré à l’innovation, un rendez-vous prévu pour démarrer demain.

Orange organise du 18 au 20 novembre 2025 une nouvelle édition d’OpenTech sur son campus Orange Gardens à Châtillon. L’édition 2025 mettra en avant les travaux issus de la Recherche d’Orange. L’opérateur évoque « un tiers des démonstrations issues directement des travaux de ses 700 chercheurs ». Bruno Zerbib, Directeur Exécutif, Chief Technology & Innovation Officer, explique que « l’excellence scientifique et les capacités de recherche d’Orange sont des atouts considérables dans ce contexte », tout en rappelant la nécessité d’une réflexion sur « les opportunités et les risques » liés à l’évolution rapide des technologies.

Plusieurs zones thématiques accueilleront les visiteurs, chacune consacrée à un ensemble de démonstrations ou de prototypes. Home Simple Home abordera la place de la Livebox dans l’environnement domestique, avec des démonstrations autour de la commande vocale multi-appareils, de la gestion énergétique ou d’un service de protection familiale faisant appel à des outils d’IA. Empowering Business regroupera des projets destinés aux entreprises, dont des systèmes d’orchestration basés sur des agents IA, des évolutions sur les solutions d’interconnexion de services réseau et des cas d’usage autour des API d’Orange. Plusieurs partenaires industriels participeront à ces démonstrations.

Trust in Tech présentera des solutions liées à la cybersécurité et à la détection de menaces, dont des outils basés sur l’IA, des alternatives aux CAPTCHA ou des démonstrations autour de technologies quantiques comme la distribution quantique de clés. Orange mettra également en avant des travaux menés avec des start-ups spécialisées.

Networks for Humans rassemblera des innovations orientées vers le pilotage des réseaux et leur optimisation. Parmi les démonstrations prévues figurent un jumeau numérique dédié à la maintenance de la fibre optique, des outils de cartographie assistés par drones ou encore des câbles optiques utilisés comme capteurs, notamment dans le cadre d’un projet avec Veolia. Intuitive Experiences se concentrera sur les usages et l’accessibilité. Orange y présentera des projets tels qu’un assistant IA pour automatiser certaines tâches administratives, une interface vocale multilingue en développement pour la super application Max it ou les dernières évolutions de la plateforme Orange Energies en Afrique. Des outils de formation et d’assistance basés sur l’IA seront également visibles.

