Orange prend son temps pour lancer “Prpl”, le nouvel OS de ses Livebox, il va falloir attendre en France

Le lancement de Prpl, qui entend vraiment transformer les Livebox, doit être parfait pour l’opérateur, qui pourrait même patienter jusqu’en 2026.

Lors des Open Tech Days organisés en novembre dernier, Orange levait le voile sur Prpl, le logiciel maison qui équipe ses Livebox. Ce nouveau système, pensé pour renforcer la cohérence logicielle des équipements de l’opérateur, commence doucement à se déployer à l’international.

Un premier déploiement a eu lieu en Jordanie, et un second est prévu au Maroc dans les prochaines semaines. Ces deux pays se distinguent notamment par l’utilisation de modems plus simples, parfois estampillés “Livebox”, mais sans la complexité des modèles européens comme la Funbox en Pologne ou les Livebox traditionnelles utilisées en France, Espagne ou Roumanie. Cette simplicité facilite l’implémentation de Prpl, limitant les contraintes techniques.

En revanche, les nouvelles Livebox S et Livebox 7 compatibles Wi-Fi 7 ne bénéficieront pas encore de ce logiciel. Selon les informations d’Alloforfait, le déploiement de Prpl sur les modèles français — anciens comme récents — pourrait même ne pas avoir lieu en 2025.

Cet OS vise à transformer les Livebox en plateformes personnalisables, avec la possibilité de télécharger des applications directement sur le Server. Parmi les usages envisagés : priorisation d’appareils sur le réseau domestique, contrôle parental, coffre-fort numérique ou encore partage de fichiers via QR Code. Visiblement, Orange France fait encore face à de nombreux défis techniques. L’opérateur travaille activement pour que l’interface offre toutes les fonctionnalités attendues par ses clients. Un lancement prématuré n’est donc pas envisagé.

