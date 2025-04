Free annonce cacher des “Freester Eggs”, la quête est lancée

A l’approche de Pâques, l’opérateur organise une chasse aux “oeufs” sur son site web. 5 iPhone 16e sont en jeu.

Free se sent d’humeur festive et organise un nouveau jeu sur l’intégralité de son site internet. “Les plus attentifs d’entre vous auront peut-être remarqué que des easter eggs se sont incrustés sur les pages de notre site“, explique-t-il sur sa page dédiée à ce petit évènement qui intervient à peine une semaine avant Pâques.

Le but est simple : parcourir le site de l’opérateur pour trouver ces petits clins d’oeil, ces “oeufs” dissimulés. En les trouvant et en cliquant sur chacun d’entre eux, vous pourrez ainsi participer au tirage au sort pour gagner la récompense promise par l’opérateur. Quelle est-elle justement ? “On pensait d’abord vous récompenser avec des tablettes (de chocolat). Mais on s’est dit que 5 iPhone 16e à remporter, c’était quand même bien plus sympa”, explique facétieusement l’opérateur. L’opérateur indique par ailleurs que vous pouvez “doubler vos chances de gagner” en le suivant sur X. A vous de jouer !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox