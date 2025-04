Netflix teste l’intégration de ChatGPT pour mieux vous conseiller selon votre humeur

Netflix teste une recherche intelligente dopée à l’IA pour mieux guider vos soirées, en partenariat avec l’entreprise à l’origine de ChatGPT.



Netflix explore de nouvelles pistes pour simplifier la vie de ses abonnés. La plateforme de streaming teste actuellement un moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle générative afin de recommander des films et séries en fonction de l’humeur de l’utilisateur. Une expérimentation est en cours dans un nombre limité de pays.

Selon les informations de Bloomberg, ce nouvel outil s’appuie sur les technologies développées par OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT. Intégré directement à l’application Netflix, le moteur utilise l’un des modèles de langage GPT — sans que l’on sache précisément lequel. Il pourrait toutefois s’agir d’une version personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de la plateforme. L’objectif de cette fonctionnalité : permettre aux abonnés de trouver plus facilement un programme qui correspond à leur état d’esprit. Finies les recherches par genre ou par acteur : désormais, un simple “je suis d’humeur légère” pourrait déclencher une sélection de comédies, tandis qu’une humeur plus sombre orienterait vers des thrillers ou des drames.

Avec cette initiative, Netflix tente de répondre à un problème bien connu de ses utilisateurs : passer plus de temps à chercher un programme qu’à le regarder. En adaptant ses suggestions en temps réel aux émotions du spectateur, la plateforme espère améliorer l’expérience utilisateur et compléter son algorithme de recommandation traditionnel. La fonctionnalité est actuellement en test sur iOS en Australie et en Nouvelle-Zélande. Netflix a confirmé à The Verge que le déploiement s’étendra aux États-Unis « dans les semaines et les mois à venir ». Aucune date n’est cependant annoncée pour la France.

« C’est le début de la fonctionnalité et nous sommes vraiment dans une phase d’apprentissage et d’écoute pour cette version bêta », précise un porte-parole du service. Aucune version Android n’est prévue à ce stade. En fonction des retours, le moteur de recherche intelligent pourrait être généralisé à d’autres supports. Si l’initiative s’avère concluante, elle pourrait inspirer d’autres acteurs majeurs du streaming comme Disney+ ou Prime Video.

