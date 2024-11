Orange présente “Prpl”, son nouveau système pour les Livebox avec une expérience “à la carte”

Comme promis, l’opérateur historique a présenté le remplaçant de l’OS actuel de ses Livebox, nommé Prpl.

Les boîtes Orange auront droit à un OS Prpl (prononcé purple). L’opérateur a en effet profité de ses OpenTech 2024 pour présenter le futur système d’exploitation de ses box qui entend changer beaucoup de choses. Tout d’abord, le projet est une initiative mondiale issu d’une fondation comprenant certes Orange, mais aussi Charter Verizon, BT, Bell et AT&T par exemple.

En termes d’utilisation, la réelle évolution pour les Livebox est assez simple : permettre le téléchargement d’applications sur le Server, afin de personnaliser l’expérience de chaque utilisateurs. Orange a déjà fait la démonstration de plusieurs idées ayant émergé d’un hackathon interne auquel les équipes de l’opérateur ont participé.

On peut ainsi y trouver Home Quality Control, qui permet de donner la priorité à un appareil chez vous par rapport au reste du réseau : prioriser votre ordinateur pour vos sessions de télétravail, votre console pour les téléchargements… Family Guard, pour sa part entend protéger les familles et instaurer un pare-feu directement sur la Livebox du client. Une application interne a également été présentée : Family Vault, un coffre fort stockant vos clés d’accès en ligne directement dans votre box, avec l’opportunité de les synchroniser avec tous les membres de la famille. Family Share pour sa part est une application permettant de partager une photo ou d’autres fichiers grâce à la Livebox via un QR Code.

Des dizaines d’applications sont prévues pour la sortie de Prpl, qui est prévue pour démarrer en 2025 au Maroc et dans d’autres pays. Cependant, pour la France, le calendrier de déploiement reste encore incertain : Alloforfait explique que Prpl tourne sur les Livebox 6, mais qu’aucun teste en profondeur n’a été réalisé sur les Livebox 4 ou 5. L’opérateur historique pourrait ainsi choisir de sortir cet OS d’abord pour les clients équipés de Livebox 6 ou 7, avant de de le déployer au reste du parc.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox