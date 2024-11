Altice : Patrick Drahi fait craindre aux créanciers que SFR ne devienne “un MVNO” comme les autres

Les négociations se tendent et s’interrompent au fil des frasques de Patrick Drahi autour de la dette d’Altice.

Le dernier coup de poker du milliardaire à la tête de la maison-mère de SFR a clairement secoué les créanciers du groupe. En séquestrant le réseau de fibre de SFR, son plus bel atout, dans une fiducie, Patrick Drahi est en mesure de menacer les créanciers et futurs actionnaires de ne plus pouvoir accéder à cet actif.

“On ne va pas accepter qu’il vide SFR de son plus bel actif et qu’il devienne un MVNO (Opérateur de réseau mobile virtuel, NLDR)!”, s’emporte un proche des créanciers. Si la phrase peut paraître un petit peu exagérée, SFR détenant encore son propre réseau mobile et ses fréquences, le croche-pattes passe cependant mal alors que les négociations avançaient doucement depuis quelques semaines. Les résultats de SFR sont attendus aujourd’hui et doivent rouvrir la porte à la discussion.

Altice veut obtenir un taux d’intérêt de 6,5%, soit un point de moins que ce que proposent les créanciers. L’enjeu est de taille : 150 millions d’euros par an, un montant important puisque SFR a vu ses marges reculer de 75 millions d’euros sur le seul deuxième trimestre. En contrepartie, Patrick Drahi entend lâcher une part du capital de son opérateur : “lui leur propose 18%, eux réclament 34%, ils seront quelque part entre les deux, autour de 25%” explique un connaisseur.

Source : BFM

