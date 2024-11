La création d’une “BBC à la Française” regroupant France Télévisions, Radio France et consorts bientôt de retour à l’Assemblée

Une proposition de loi visant à réformer l’audiovisuel public doit faire son retour à l’Assemblée nationale à partir du 17 décembre, après un report dû à la dissolution.

Créer une BBC à la Française, regroupant l’ensemble des services de l’audiovisuel public. Un dossier brûlant mais qui a subi plusieurs reports et qui reviendrait sur le devant de la scène à partir de décembre. Le projet entend regrouper France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA, mais est encore loin de faire l’unanimité.

Le budget de cet audiovisuel public était prévu à quatre milliards d’euros et le précédent gouvernement était même prêt à exclure France Médias monde du dispositif avant le report. La ministre de la Culture Rachida Dati est fortement engagée dasn cette proposition de réforme et le Rassemblement National y est d’ailleurs plutôt favorable. Mais l’idée est combattue par les syndicats, qui craignent une réduction des moyens alloués à l’audiovisuel public et un danger pour les emplois. La gauche n’y est pour sa part pas non plus favorable.

