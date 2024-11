Player Freebox Pop et Ultra : lancement d’une nouvelle mise à jour d’Oqee pour résoudre un plantage gênant pour les abonnés

Si votre écran se fige au lancement d’Oqee sur le Player TV Free 4K de votre Freebox Pop ou Ultra, une nouvelle mise à jour de l’application TV de Free devrait résoudre le problème.

Depuis quelques jours, des abonnés Freebox Pop et Ultra ne peuvent utiliser l’interface TV Oqee de manière optimale sur l’ex-Player Pop, l’écran se fige parfois au lancement du service TV de l’opérateur les obligeant alors à un reboot pour accéder à nouveau à la TV de Free et ses chaînes.

Interpellée sur X, l’équipe d’Oqee a fait savoir ce 27 novembre que “ce comportement est connu de ses services”, et d’ajouter qu’une nouvelle mise à jour de l’application est disponible en version 2.16.2 (282). Après avoir vérifié que cette mise à jour est bien installée en se rendant dans Réglages depuis le profil de compte Oqee by Free au niveau de l’avatar, les abonnés impactés sont invités à débrancher puis rebrancher le Player TV Free 4K.

Dans une précédente mise à jour déployée récemment sur le player de la Freebox Pop et Ultra mais aussi Android TV et Fire OS, les développeurs ont optimisé les performances de l’application et revu le design de la barre de consommation des enregistrements pour une meilleure lisibilité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox