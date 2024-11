C’est officiel, les 44 radios locales de France Bleu deviendront “Ici” le 6 janvier prochain

“Ici”, la marque commune aux deux réseaux de service public France Télévisions et France Bleu continue de prendre forme. Une nouvelle étape majeure sera franchie le 6 janvier 2025 à 5h.

La date du changement de nom est désormais connue, les 44 radios locales de France Bleu deviendront “Ici” le 6 janvier prochain, a fait savoir la directrice du réseau France Bleu, Céline Pigalle, dans un mail interne. Depuis le début du mois, un message est diffusé à l’antenne “Bientôt votre radio change de nom”, qui deviendra “Ici” début 2025.

L’idée est de créer un média global de proximité, puisque les programmes régionaux de France 3 adoptent également ce nouveau nom déjà utilisé par ailleurs dans les matinales de France Bleu avec “ICI Matin” depuis 2019. La plateforme internet “Ici” lancée en 2022 regroupant les informations des chaînes de la radio et de la télévision, symbolise aussi cette nouvelle identité commune.

“A partir du 6 janvier à 5h, France Bleu change de nom et devient « ici ». Ce changement marque l’aboutissement d’une transformation ambitieuse lancée en 2022, visant à renforcer l’engagement de votre radio envers la proximité et l’accessibilité de l’information en région. « ici » c’est le symbole pour Radio France et France Télévisions, de la création d’une marque commune aux deux réseaux de service public. « ici », c’est la promesse d’un média 360 : disponible à la radio, à la télévision et sur le web”, fait savoir France Bleu ce 27 novembre.

S’agissant des radios du réseau, seule la partie « France Bleu » du nom de chaque station sera remplacée par « ici ». “Les dénominations ne changent pas hormis pour France Bleu Paris qui devient ici Paris Ile-de-France”. France Bleu Lorraine deviendra par exemple Ici Lorraine, France Bleu Gironde laissera place à Ici Gironde, et ainsi de suite.

