Quoi de neuf sur le réseau de distribution de Free ?

Les boutiques Free s’installent dans les communes de Ancenis-Saint-Géréon et Villeneuve-sur-Lot.

Et deux de plus. Après Martigues fin septembre et Wasquehal mi-octobre, c’est au tour de deux villes d’accueillir une nouvelle boutique Free ce mois-ci. La première a ouverte des portes le 13 novembre dernier au 225 Boulevard de la Prairie, à Ancenis-Saint-Géréon, une commune d’environ 11 000 habitants située entre Nantes et Angers dans le département de la Loire-Atlantique. Inaugurée ce 27 novembre, la seconde s’est installée au 27 rue de Paris, à Villeneuve-sur-Lot, une commune de plus de 20 000 habitants située dans le département de Lot-et-Garonne en région Nouvelle-Aquitaine.

Déjà bien présent dans les grandes agglomération, villes moyennes et zones commerciales de France, Free cherche à se rapprocher toujours plus de ses abonnés et à améliorer leur expérience. Chaque nouvelle inauguration lui permet de renforcer sa présence locale et d’offrir un service de proximité, facilitant l’accès à ses offres et à ses services, que ce soit pour souscrire à un forfait mobile, une offre internet ou découvrir ses équipements, comme les Freebox. Aujourd’hui, l’opérateur compte plus de 250 boutiques dans l’Hexagone. L’opérateur prévoit d’ouvrir d’autres boutiques à l’avenir, notamment à Rennes au sein du centre Alma.

