Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Orange, SFR et Bouygues condamnés, Free change la donne, le forfait à 19,99€/mois évolue…

26 novembre 2013 : Free Mobile étend l’horizon pour les Freenautes

Free a enrichi ses offres mobiles en permettant à ses abonnés de franchir les frontières, au moins par la voix. Depuis son lancement l’opérateur de Xavier Niel proposait les appels vers fixes et mobiles pour les Etats-Unis, le Canada, l’Alaska, Hawaï et aussi la Chine. Le 26 novembre 2013 sans changer le prix de ses offres, Free rajoutait de nombreuses destinations incluses, dans son offre. Les abonnés Free Mobile pouvaient alors appeler vers tous les continents : Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie. Voyage, voyage…

Voici la carte des destinations incluses en 2013

26 novembre 2019 : Netflix débarque sur la Freebox mini 4K

Une première arrivée du géant du streaming sur une Freebox historique ! Le 26 novembre 2019, Free annonce la disponibilité de Netflix sur toutes les Freebox mini 4K. La plateforme numéro 1 de SVOD était à l’époque réservée aux Freebox Delta et One, où la formule essentielle était d’ailleurs incluse. Les abonnés Freebox équipés du player taille mini de Free pouvaient ainsi opter pour une option dédiée et profiter de l’intégralité des contenus de la plateforme directement depuis leur téléviseur. L’arrivée sur Freebox Révolution viendra quelques jours plus tard.

27 novembre 2003 : Free annonce son offre “triple play”

C’est le 27 novembre 2003 que la société Free publie un communiqué de presse présentant une offre unique : un abonnement comprenant la téléphonie, l’internet mais aussi un nouveau service inclus depuis… la télévision. En somme,ce jour correspond à la date de naissance des offres triple-play que l’on connait tous aujourd’hui. Ainsi, pour 29.99€ par mois, Free proposait un abonnement comprenant l’accès à l’ADSL, un modem et donc l’accès à 100 chaînes de télévisions… Une première !

La toute première Freebox qui allait proposer cette offre révolutionnaire

29 novembre 2022 : Free ouvre une boutique de Smart TV

Free créait une petite surprise pour ses abonnés sans que l’on puisse s’en douter. A partir du 29 novembre 2022, l’opérateur de Xavier Niel permettait en effet à ses abonnés Freebox d’accéder à une boutique exclusive permettant d’acheter un téléviseur connecté 4K de chez Samsung. Un des avantages proposé par l’opérateur, outre le fait que les frais sont prélevés sur la facture Freebox, est le fait que le paiement du téléviseur est de base échelonné sur trente mois, pour éviter une trop forte dépense. La boutique est toujours ouverte et les modèles sont mis à jour régulièrement, avec des promotions.

30 novembre 2010 : La TNT est lancée en outremer

5 ans après la métropole, les territoires d’Outremer ont vu arriver la Télévision Numérique Terrestre le 30 novembre 2010. Pour cela, il a fallu récupérer les fréquences de la chaîne Tempo de RFO, qui s’est donc arrêté le même jour. Elle ne compte que les 7 chaînes nationales publiques cependant, à l’inverse de la TNT de la métropole.

1er décembre 2005 : Freebox TV devient multiposte

18 ans auparavant, Free étendait son offre de télévision en permettant à tous ses abonnés de regarder Freebox TV sur un autre écran que leur téléviseur. L’opérateur de Xavier Niel a ainsi annoncé, le 1er décembre 2005, l’arrivée du multiposte, permettant la diffusion sécurisée des chaînes diffusées par ADSL sur un ordinateur par exemple.

Il assurait alors un flux de télévision sécurisé, pour protéger l’intégrité des chaînes diffusées par ADSL. Avec ce nouveau service, l’opérateur désirait toucher 5% des téléspectateurs français, soit un million d’utilisateurs réguliers du service de télévision sur Freebox.

1er décembre 2005 : SFR, Orange et Bouygues Telecom condamnés pour s’être trop bien entendu

Une victoire pour les abonnés. Les trois opérateurs ont été reconnus coupable par le Conseil de la concurrence de concertation à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Orange, Bouygues et SFR ont ainsi échangé, de 1997 à 2003, tous les mois, des chiffres précis et confidentiels concernant leurs nouveaux abonnés. Des échanges, qui, s’ils ne portaient pas sur les décisions de prix, étaient propres à réduire l’intensité de la concurrence sur le marché mobile.

SFR a écopé de 220 millions d’euros d’amende, Orange pour sa part a du payer 256 millions et Bouygues Telecom de 58 millions d’euros. S’ils ont tenté de faire appel, il a été rejeté par la justice en 2007. A l’époque, l’UFC-Que Choisir annonçait “un préjudice global estimé entre 1,2 et 1,6 milliards d’euros“.

1er décembre 2009 : Alice ADSL lance son offre triple-play

Il y a 15 ans, le défunt opérateur Alice ADSL refondait sa gamme d’offres internet + Téléphone + TV. Le 1er décembre 2009 a donc marqué la naissance d’AliceBox Initial, pour une première découverte des avantages du triple-play pour 19.99€/mois (60 chaînes de télévision, téléphonie illimitée vers les fixes de 60 destinations dont la France…), et AliceBox Plus avec un service triple-play enrichi pour 29.99€/mois. Cette version plus haut de gamme quant à elle proposait 160 chaînes, 100 destinations à l’international pour les appels et bien d’autres avantages…

Le saviez vous ? A l’époque, la box d’Alice avait ses propres boîtiers CPL, comme Free. Les abonnés AliceBox Plus pouvaient ainsi recevoir une paire… d’Aliceplugs.

Et comme d’habitude, on ne résiste pas à l’envie de vous mettre la musique en tête… Wou-hou ! ♪

1er décembre 2020 : Bouygues lance son réseau 5G

Un anniversaire bien particulier ! Si SFR a été le premier à lancer son réseau 5G en France, ce dernier était réservé à quelques habitants de Nice et c’était également le cas de son forfait. Le 1er décembre marque donc le premier lancement d’un réseau 5G à l’échelle nationale.

L’opérateur utilise deux bandes fréquences (3.5GHz et 2100 MHz) et annonçait donc l’ouverture de son réseau dans 20 villes de moyennes et grande tailles, en plus d’un forfait low-cost. Depuis, la couverture proposée a bien évolué et Bouygues affirme proposer sa 5G à trois habitants sur quatre.

