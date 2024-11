Bouygues Télécom réplique à Free en lançant un forfait mobile à 7,99€, mais avec une (mauvaise) surprise

Free lance une offre mobile, Bouygues réagit avec une offre similaire, mais avec une différence de taille, puisque le tarif n’est pas fixe.

Ce mardi soir, Free lançait une vente privée sur le site Veepee, proposant un forfait mobile incluant 130 Go pour 7,99 €/mois, sans changement de tarif, donc à vie. Comme cela arrive souvent dans le secteur des télécoms, Bouygues Télécom a dégainé une offre similaire avec sa marque B and You, appelée “Série Black Edition”, qui propose le même forfait au même tarif.

Cette nouvelle offre spéciale, valable jusqu’au 12 décembre, ne mentionne nulle part une éventuelle évolution de tarif dans les années suivantes.

Cependant, si rien n’est précisé lors de la présentation de l’offre, les choses se compliquent lorsqu’on souhaite y souscrire. En effet, comme l’ont signalé plusieurs abonnés sur X (anciennement Twitter) et Dealabs, une clause apparaît dans le tunnel de souscription : « Ce prix restera le même les 15 premiers mois. Il sera ensuite indexé annuellement. » (Indice INSEE : « coût horaire du travail révisé – tous salariés du secteur d’activité Information Communication »).

Finalement, il ne s’agit donc pas d’une offre à tarif fixe, comme le laisse entendre la présentation sur le site de Bouygues, mais d’un forfait dont le prix augmentera au fil des années. Cette pratique est d’ailleurs courante chez Bouygues Télécom, mais aussi chez SFR et Orange, qui justifient régulièrement des hausses de 1 € à 3 € (voire plus) par l’inflation ou d’autres arguments discutables, comme : « notre volonté est de continuer à vous offrir la meilleure qualité de service » ou encore « dans un contexte de hausse de nos coûts d’exploitation ».

