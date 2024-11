Free dévoile sa nouvelle offre Veepee : un forfait mobile à 7,99€/mois à vie

Série Spéciale Free 5G :

Carte SIM/eSIM : 10€ (à la commande)

Conditions de l’offre :

Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine selon couverture réseau et avec un mobile compatible, réservée aux membres Veepee, à l’exclusion des abonnés Free ayant résilié leur ligne mobile dans les 30 jours précédant la souscription à l’offre promotionnelle. Valable du 26/11/2024 19h au 16/12/2024 6h, pour une nouvelle souscription, exclusivement sur veepee.fr.



Détails du forfait

Depuis la France métropolitaine :

• 130 Go d’internet en 5G/4G+/4G, avec mobile 5G/4G+/4G (débit réduit au-delà)

• Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

• SMS illimités en France métropolitaine et vers DOM

• MMS illimités en France métropolitaine

Depuis Europe et DOM :

• 20 Go/mois d’internet depuis Europe et DOM en 5G ou 4G selon les destinations (au-delà : 0,00181€/Mo depuis Europe et DOM).

• Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine

Appels (voix), SMS/MMS illimités hors numéros courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS surtaxés.

Internet 130 Go valable avec un mobile 5G/4G+/4G. 3 Go (débit réduit au-delà) avec un mobile 3G.