Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour les pousser à passer à la Freebox Révolution Light à “prix mini” avec un avantage

Pour booster des recrutements, Free cherche à séduire sur les offres convergentes. Les abonnés Free Mobile qui ne disposent pas de Freebox sont actuellement démarchés par l’opérateur.

“Le Wi-Fi à grande vitesse à prix mini”, c’est par cette accroche que Free Mobile tenter d’attirer ses abonnés vers l’offre Série Spéciale Freebox Révolution à 19,99€/mois pendant 1 ans puis 29,99€/mois bien que celle-ci intègre seulement du WiFi 5. Dans un nouveau courriel, l’opérateur mobile met en avant les qualités de cette nouvelle formule qui comme les autres offres Freebox permet un avantage, celui de payer moins cher son forfait mobile. En fonction de l’offre mobile souscrite par ses abonnés, Free adapte son démarchage.

“En choisissant la Série Spéciale Freebox Révolution Light, réalisez des économies sur votre Forfait 2€. Pour en bénéficier il vous suffit de rattacher votre offre Freebox à votre forfait mobile Free. Votre Forfait 2€ passera alors automatiquement à 0€/mois au lieu de 2€”, indique par exemple l’opérateur à ses abonnés 2€. Pour ses clients au forfait 5G 350 Go, Free Mobile indique dans son mail que leur “forfait Free 5G passera alors automatiquement à 15,99€/mois au lieu de 19,99€”, avec en prime de l’internet illimité. L’opérateur précise également, prendre en charge les frais de résiliation de “votre ancien opérateur jusqu’à 100€, une raison de plus de passer chez Free”.

Cette offre Freebox Révolution Light, proposée aux abonnés Free Mobile , est valable pour toute 1ère souscription et réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées à une offre Freebox dans les 30 jours qui précèdent cet abonnement, sous réserve d’éligibilité et de raccordement fibre. les de mise en service sont de 49 et les frais de résiliation de 59€ contre 49€ précédemment.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox