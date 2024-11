Qiara, qui gère le système d’alarme des Freebox, a filmé de vraies intrusions de voleurs pour prouver son efficacité

Quand Qiara et la Freebox font fuir les cambrioleurs

En mars dernier, Free et Qiara lançaient un système d’alarme spécialement conçu pour les Freebox. Cette offre inclut le “Pack Essentiel”, composé d’une caméra intelligente, d’un détecteur de mouvement, d’un détecteur d’ouverture, d’une sirène et d’un clavier, proposé à 199 € au lieu de 249 € pour les abonnés Freebox. Il est également possible de souscrire à une offre de télésurveillance 24/7.

Pour démontrer l’efficacité de son pack de sécurité, Qiara communique sur TikTok en partageant une véritable vidéo de cambriolage enregistrée par la caméra de surveillance incluse dans ce pack. Cette vidéo montre comment, en quelques secondes, les intrusions sont stoppées et les cambrioleurs prennent la fuite. Un moyen efficace de mettre en avant, par la pratique, l’intérêt d’un tel système.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox