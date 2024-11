SFR perd toujours des abonnés sur le mobile et le fixe mais réduit l’hémorragie

SFR annonce la perte de 162 000 abonnés lors du 3e trimestre 2024. Son chiffre d’affaires continue de baisser.

Pour redevenir l’opérateur préféré des Français d’ici 2028, le chemin sera encore long. Après Orange, Bouygues Telecom et Free, c’est au tout de SFR de dévoiler ses résultats pour le 3e trimestre 2024. S’il a perdu plus d’1 million d’abonnés en 1 an, l’opérateur au carré rouge parvient à réduire quelque peu l’hémorragie. Entre fin juin et fin septembre, il a notamment perdu 109 000 clients mobiles contre 343 000 lors du second trimestre, pour un parc total de 19,515 millions de forfaits. Grâce au rachat de La Poste Mobile, Bouygues Telecom va se placer dans son rétroviseur avec ses 18,2 millions d’abonnés cumulés. Au troisième trimestre, l’opérateur a par ailleurs recruté plus que ses rivaux, soit 172 000 forfait écoulés, contre 131 000 pour Free Mobile et 83 000 pour Orange.

Sur le fixe, les voyants sont au rouge également pour SFR avec la perte 53 000 abonnés contre 87 000 lors de l’exercice précédent. Dans le même temps, ses concurrents affichent des recrutements positifs, Orange réussissant même à repasser dans le vert avec 6000 ventes nettes après la perte de 100 000 abonnés en un an. Principal relais de croissance chez les FAI, la fibre ne permet pas à SFR de sortir la tête de l’eau commericialement malgré le cap des 5 millions THD franchi. Lors du 3e trimestre, la filiale d’Altice a enregistre 66 000 ventes nettes sur le segment, migrations comprises, très loin des 259 000 nouveaux recrutements d’Orange et des 159 000 et 137 000 ventes de Bouygues Telecom et Free.

En un an, SFR a ainsi perdu 1,460 millions d’abonnés fixe et mobile. Dans le même temps, Free, leader, en a gagné 926 000, devant Bouygues Telecom (+ 441 000). Côté finances, le chiffre d’affaires total de la filiale d’Altice a diminué de 4,7 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre 2024, à 2,5 milliards de revenus. Si la branche fixe continue malgré les contre-performances commerciales successifs à bien se porter en croissance annuelle de 2,5 % à 667 millions d’euros, elle ne compense pas l’activité mobile mobile, en baisse de 4,4 % à 902 millions. L’Ebitda chute dans le même temps de 9,9 % alors que le total des dépenses d’investissement accumulées s’élève à 4 90€ millions générant un cash-flow libre opérationnel total de 389€ millions d’euros. La crise se poursuit donc.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox