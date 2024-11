Bouygues Telecom va lancer un programme de mobilité interne pour ses salariés avec des primes attractives

Après avoir exclu tout plan de départs, Bouygues Telecom va ouvrir un guichet spécial mobilité pour inciter les salariés volontaires à se repositionner notamment dans les filiales de la maison-mère. L’objectif est de réduire les coûts opérationnels.

A la suite de rumeurs autour d’un plan social, Bouygues Telecom a assuré fin septembre aux syndicats qu’il n’inclurait pas de départs volontaires dans son plan de transformation Cap 2030. Reste que des incertitudes planaient encore chez les salariés. Selon les révélations des Echos, l’opérateur a trouvé un accord avec les syndicats pour la mise en place d’un programme de mobilité interne, baptisé « Mobylité ». Celui-ci s’inscrit dans le cadre de la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP),et permettra aux employés de se repositionner au sein du groupe Bouygues, que ce soit dans ses filiales (Colas, Equans, TF1) ou au sein de l’opérateur lui-même. Le guichet sera ouvert du 1er décembre 2024 au 30 septembre 2025.

L’accord, qui doit être signé vendredi, prévoit des mesures incitatives pour les salariés volontaires. En plus d’un accompagnement personnalisé via des formations et du coaching, des primes de mobilité attractives seront accordées : 5.000 euros pour trois ans d’ancienneté en cas de réussite d’une mobilité interne, et jusqu’à 40.000 euros pour un transfert vers une filiale après dix ans d’ancienneté.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Bouygues Telecom visant à réduire ses coûts opérationnels, notamment en limitant les recrutements et en mettant fin à la collaboration avec 1.500 prestataires externes.

