Les nouveautés de la semaine chez Free : fin d’une promesse sur une offre Freebox, mise à jour serveur Pop, Révolution, Delta et Ultra, etc…
C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.
Nouveautés Free
Free supprime en catimini le prix garanti sur la Freebox Pop S, la promesse s’évapore pour les nouveaux abonnés. L’avantage “prix garanti pendant 5 ans” lancé en mai dernier sur l’offre fixe dualplay de Free disparaît sans explication de son site web et de sa brochure tarifaire. Les nouvelles souscriptions ne semblent plus couvertes par cet engagement. Plus d’infos…
Free lance une petite mise à jour 4.9.13 des serveurs Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra. Plus d’infos…
Free annonce que Free TV n’est plus complètement supporté sur certains PC en dessous de Windows 10. Plus d’infos…
Pour ceux qui raffolent du second degré, Free annonce enrichir son offre gratuite financée par la pub Free Ciné avec une nouvelle sélection thématique : le Nanar Show, un catalogue de films volontairement (ou involontairement) ratés, parfois cultes, et aussi absurdes que divertissants. Plus d’infos…
Abonnés Freebox et Amazon Prime : quatre nouveaux jeux sur PC à récupérer (Another World, Dark City: Kyiv, Fallout 76 et Fort Solis). Plus d’infos…
Nouveautés Free Mobile
Après avoir mis en place, il y a quelques semaines, ses propres serveurs DNS dédiés au mobile, l’opérateur active désormais leurs équivalents en IPv6, la nouvelle génération de protocole internet. Plus d’infos…
Les annonces de la semaine
Droits TV : Zack Nani et Free ne trouvent pas d’accord avec Ligue 1+ sur les Bleuets. Plus d’infos…
Free TV et Freebox : BFM continue de renforcer ses chaînes locales avec des droits sportifs et décroche des matchs de Coupe de France. Plus d’infos…
Free annonce la remise à neuf de 3 millions de Freebox, 2 millions de Players TV et plus encore pour un total de 120 millions d’euros. Plus d’infos…
“Une box spéciale Stranger Things ? C’est n’importe quoi”, Free lance une nouvelle pub TV avec Reef dédiée à sa Freebox Ultra Edition Limitée. Plus d’infos…