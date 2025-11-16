Les nouveautés de la semaine chez Free : fin d’une promesse sur une offre Freebox, mise à jour serveur Pop, Révolution, Delta et Ultra, etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Free supprime en catimini le prix garanti sur la Freebox Pop S, la promesse s’évapore pour les nouveaux abonnés. L’avantage “prix garanti pendant 5 ans” lancé en mai dernier sur l’offre fixe dualplay de Free disparaît sans explication de son site web et de sa brochure tarifaire. Les nouvelles souscriptions ne semblent plus couvertes par cet engagement. Plus d’infos…

Free lance une petite mise à jour 4.9.13 des serveurs Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra. Plus d’infos…

Free annonce que Free TV n’est plus complètement supporté sur certains PC en dessous de Windows 10. Plus d’infos…

Pour ceux qui raffolent du second degré, Free annonce enrichir son offre gratuite financée par la pub Free Ciné avec une nouvelle sélection thématique : le Nanar Show, un catalogue de films volontairement (ou involontairement) ratés, parfois cultes, et aussi absurdes que divertissants. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : quatre nouveaux jeux sur PC à récupérer (Another World, Dark City: Kyiv, Fallout 76 et Fort Solis). Plus d’infos…