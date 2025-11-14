Abonnés Freebox et Amazon Prime : quatre nouveaux jeux sur PC à récupérer

Amazon Prime ajoute cette semaine quatre nouveaux jeux à son offre : un classique culte du jeu vidéo, un thriller de science-fiction cinématographique et une enquête surnaturelle au cœur de Kiev. Trois expériences à récupérer gratuitement et à conserver indéfiniment.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’enrichir son catalogue Prime Gaming (renommé Luna), inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Ces nouveaux titres resteront disponibles pendant au moins 33 jours, et une fois récupérés, ils demeureront jouables sans limite de temps. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Parmi les jeux Bethesda, deux sagas de RPG s’affrontent : le médiéval fantastique de The Elder Scrolls (Skyrim, Oblivion…) et la science-fiction post-apocaplyptique grinçante de Fallout. Dans Fallout 76, vous commencez à jour vingt-cinq ans après la chute des bombes. Vous et vos camarades Vault Dwellers, choisis parmi les meilleurs et les plus brillants du pays, émergez dans l’Amérique post-nucléaire le Jour de la Réclamation, en 2012. Jouez en solo ou joignez-vous à plusieurs pour explorer, rechercher, construire et vaincre les plus grandes menaces du désert. Explorez un vaste désert dévasté par la guerre nucléaire dans cet ajout multijoueur en monde ouvert à l’histoire de Fallout.

<span<br /> style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden;<br /> line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark”<br /> class=”mce_SELRES_start”>﻿</span>

Vous pouvez récupérer le jeu complet sur Microsoft Store, en vous rendant sur votre page Prime Gaming et sélectionnant Fallout 76. Vous y récupérerez un code qu’il faut saisir directement depuis le magasin d’application. Une fois connecté à ce dernier, cliquez sur votre compte en haut à droite de votre écran et sélectionnez “utiliser un code ou une carte-cadeau”, puis saisissez le code. Vous pourrez ensuite installer le jeu quand vous le souhaiterez.

Another World (GOG) — aussi connu sous le nom Out of This World — est un pionnier du jeu d’action-plateforme, reconnu comme une œuvre culte depuis sa sortie en 1991. Ce classique intemporel raconte l’histoire de Lester Knight Chaykin, un jeune scientifique projeté dans un monde extraterrestre à la suite d’une expérience nucléaire qui a mal tourné.

Encensé pour son style cinématographique, son ambiance unique et sa narration minimaliste, Another World demeure une référence pour les amateurs de jeux d’aventure exigeants et d’univers science-fiction atmosphériques.

Fort Solis (GOG) vous plonge dans un thriller de science-fiction aux accents dramatiques. Suite à un signal d’alarme en provenance d’un complexe minier isolé sur Mars, Jack se rend sur place et découvre un Fort Solis silencieux, déserté… et profondément inquiétant. Construit comme une expérience narrative immersive, le jeu s’appuie sur des performances d’acteurs de premier plan — Roger Clark, Troy Baker et Julia Brown — pour offrir tension, émotions et mystère tout au long de la nuit martienne.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Dark City: Kyiv (Amazon Games) propose une enquête d’objets cachés teintée de surnaturel, au cœur d’une Kiev mystérieuse et hantée. Une simple affaire de fraude spirite dégénère en un puzzle bien plus sombre, où phénomènes paranormaux, secrets enfouis et méfiance s’entremêlent. Vous incarnez un détective reconnu, chargé de démêler la vérité dans une ville où humains et habitants surnaturels coexistent dans l’ombre. Alors que des forces inconnues semblent vouloir effacer ces êtres mystérieux, vos choix et vos découvertes détermineront l’avenir de Kiev. Entre visions étranges, lieux inattendus et révélations troublantes, cette aventure dévoile une capitale en équilibre précaire entre magie et danger.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox