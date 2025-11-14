Le déploiement de la 5G+ grand public de SFR est plutôt timide, voici où et comment s’y connecter
SFR a activé fin octobre sa 5G+ (5G SA) pour le grand public, un an après Free. Mais la couverture reste limitée aux grandes villes et seuls certains forfaits haut de gamme permettent d’en profiter. La liste apparaît plutôt restreinte en matière de fabricants.
Avec une couverture limitée et une compatibilité réservée à une longue mais sélective liste de smartphones, SFR adopte une stratégie mesurée, loin du lancement massif réalisé par Free. Le déploiement devrait néanmoins s’accélérer au fil des mois pour rendre la 5G+ accessible à davantage d’abonnés et de terminaux.
SFR a ouvert le 22 octobre sa 5G+ au grand public avec une architecture entièrement 5G, du cœur de réseau jusqu’aux antennes. Le lancement intervient plus d’un an après Free, premier opérateur à proposer une 5G Standalone nationale dès septembre 2024 et qui propose cette technologie désormais par défaut sur ses forfaits 5G.
L’opérateur au carré rouge privilégie lui pour l’instant une montée en charge progressive, ciblant uniquement quelques grandes villes en plus de toute “l’Île-de-France qui est couverte ainsi que Angers, Avignon, Béthune, Bayonne-Biarritz, Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Douai-Lens, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille-Aix, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valenciennes”, indique son assistance. Aujourd’hui, 3 forfaits premium réservés à la 5G+ de SFR, l’offre 250 Go 5G+, Illimité 5G+ et une autre offre spéciale illimitée 5G+.
Voici les smartphones compatibles 5G+ SFR à fin juin 2025, la liste est certainement plus longue aujourd’hui mais l’opérateur ne l’a pas mise à jour lors du lancement grand public fin octobre. Les iPhone ne semblent pas compatibles pour le moment à contrario de la 5G+ chez Free Mobile, Orange et Bouygues Telecom
Crosscall
-
Stellar M6
-
Stellar M6E
-
Stellar X5 / X5s
-
CORE M6
-
CORE Z5
Fairphone
-
Fairphone 5
-
Fairphone 6
Honor
-
Magic 5 Pro
-
Magic 6 Pro
-
Magic 7 Pro
-
Magic V2
-
Magic V3
-
Magic V5
-
Magic 7 Lite
-
Honor 200 / 200 Lite / 200 Pro / 200 Smart
-
Honor 400 / 400 Lite / 400 Smart
-
Honor 90 Smart
Google Pixel
-
Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold
-
Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold
Motorola
-
Moto G54 5G
-
Moto G56
-
Edge 60 Fusion
Samsung Galaxy
-
Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7 5G
-
Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7 5G, Z Flip7 FE 5G
-
Séries Galaxy S :
S22, S22+, S22 Ultra
S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
-
Séries Galaxy A :
A16 5G, A17 5G
A25 5G, A26 5G
A35 5G, A36 5G
A53 5G, A54 5G, A55 5G, A56 5G
Xiaomi
-
Xiaomi 11T, 11 Lite 5G NE
-
Xiaomi 12, 12 Lite, 12T, 12T Pro, 12 Pro
-
Xiaomi 13, 13 Lite, 13T, 13T Pro
-
Xiaomi 14, 14T, 14T Pro
-
Xiaomi 15, 15 Ultra, 15T, 15T Pro
-
Redmi :
Note 11s 5G, Note 11 Pro 5G
Redmi 12 5G
Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G
Note 13 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G, Note 13C 5G
Note 14 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G
Redmi 15 5G, Redmi 15C 5G