Le déploiement de la 5G+ grand public de SFR est plutôt timide, voici où et comment s’y connecter

SFR a activé fin octobre sa 5G+ (5G SA) pour le grand public, un an après Free. Mais la couverture reste limitée aux grandes villes et seuls certains forfaits haut de gamme permettent d’en profiter. La liste apparaît plutôt restreinte en matière de fabricants.

Avec une couverture limitée et une compatibilité réservée à une longue mais sélective liste de smartphones, SFR adopte une stratégie mesurée, loin du lancement massif réalisé par Free. Le déploiement devrait néanmoins s’accélérer au fil des mois pour rendre la 5G+ accessible à davantage d’abonnés et de terminaux.

SFR a ouvert le 22 octobre sa 5G+ au grand public avec une architecture entièrement 5G, du cœur de réseau jusqu’aux antennes. Le lancement intervient plus d’un an après Free, premier opérateur à proposer une 5G Standalone nationale dès septembre 2024 et qui propose cette technologie désormais par défaut sur ses forfaits 5G.

L’opérateur au carré rouge privilégie lui pour l’instant une montée en charge progressive, ciblant uniquement quelques grandes villes en plus de toute “l’Île-de-France qui est couverte ainsi que Angers, Avignon, Béthune, Bayonne-Biarritz, Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Douai-Lens, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille-Aix, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valenciennes”, indique son assistance. Aujourd’hui, 3 forfaits premium réservés à la 5G+ de SFR, l’offre 250 Go 5G+, Illimité 5G+ et une autre offre spéciale illimitée 5G+.

Voici les smartphones compatibles 5G+ SFR à fin juin 2025, la liste est certainement plus longue aujourd’hui mais l’opérateur ne l’a pas mise à jour lors du lancement grand public fin octobre. Les iPhone ne semblent pas compatibles pour le moment à contrario de la 5G+ chez Free Mobile, Orange et Bouygues Telecom

Crosscall

Stellar M6

Stellar M6E

Stellar X5 / X5s

CORE M6

CORE Z5

Fairphone

Fairphone 5

Fairphone 6

Honor

Magic 5 Pro

Magic 6 Pro

Magic 7 Pro

Magic V2

Magic V3

Magic V5

Magic 7 Lite

Honor 200 / 200 Lite / 200 Pro / 200 Smart

Honor 400 / 400 Lite / 400 Smart

Honor 90 Smart

Google Pixel

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold

Motorola

Moto G54 5G

Moto G56

Edge 60 Fusion

Samsung Galaxy

Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7 5G

Z Flip5, Z Flip6, Z Flip7 5G, Z Flip7 FE 5G

Séries Galaxy S :

S22, S22+, S22 Ultra

S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Séries Galaxy A :

A16 5G, A17 5G

A25 5G, A26 5G

A35 5G, A36 5G

A53 5G, A54 5G, A55 5G, A56 5G

Xiaomi

Xiaomi 11T, 11 Lite 5G NE

Xiaomi 12, 12 Lite, 12T, 12T Pro, 12 Pro

Xiaomi 13, 13 Lite, 13T, 13T Pro

Xiaomi 14, 14T, 14T Pro

Xiaomi 15, 15 Ultra, 15T, 15T Pro

Redmi :

Note 11s 5G, Note 11 Pro 5G

Redmi 12 5G

Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G

Note 13 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G, Note 13C 5G

Note 14 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G

Redmi 15 5G, Redmi 15C 5G

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox