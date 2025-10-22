Un an après Free, SFR se lance dans la 5G+ grand public et la VoNR avec notamment un forfait data illimitée

SFR active la 5G Standalone (5G+) dans sa gamme mobile grand public et dévoile deux offres premium, dont une avec data illimitée à des prix allant de 26,99€mois à 39,99€/mois.

Le marché français avait déjà amorcé le virage, Free a été le premier à lancer la 5G+ il y a un an, suivi par Orange (d’abord sur des usages ciblés) et Bouygues Telecom, se limitant à un seul forfait compatible à un tarif onéreux de 59,99 €/mois. Cette fois c’est au tour de SFR d’introduire la 5G+ pour ses abonnés grand public, en lançant deux formules : une « offre spéciale illimité 5G+ » à 39,99 €/mois avec engagement de 24 mois (31,99 €/mois avec SFR Multi), incluant data illimitée en France, 100 Go depuis l’UE/DOM/Suisse/Andorre et 35 Go depuis plus de 70 destinations hors Europe ; et « 250 Go 5G+ » à 26,99 €/mois sans engagement, incluant 250 Go en France, 100 Go en UE/DOM/Suisse/Andorre et 35 Go hors Europe. Les appels/SMS/MMS sont illimités en France et vers l’UE, la Suisse, Andorre, les USA, le Canada, la Chine, Israël et vers les fixes de 100 destinations. Des remises sont prévues pour les clients box et un smartphone peut être acquis dès 1 € avec 24 mois d’engagement sur l’offre illimitée.

5G+, VoNR et SIM renforcée

SFR met en avant les bénéfices de la 5G SA : latence réduite, stabilité accrue en forte affluence, voix sur 5G (VoNR) et sécurité renforcée via une carte SIM 5G SA chiffrant les données d’identification. L’opérateur revendique plus de 85 % de population couverte en 5G et plus de 10 000 sites 3,5 GHz au 1er octobre. L’opérateur au carré rouge, actuellement en vente, rappelle par ailleurs être le “premier opérateur à avoir lancé la 5G en France en 2020, puis premier à avoir activé son réseau 5G SA fin 2023 pour les entreprises”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox