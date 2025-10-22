Les abonnés au forfait 2€ de Free Mobile peuvent désormais accéder à la TV gratuitement grâce à Free TV

Changement de cap chez Free : depuis le 21 octobre, Oqee a été rebaptisée Free TV et devient accessible gratuitement à tous. Les titulaires du forfait 2 €, jusqu’ici privés d’Oqee, peuvent désormais profiter de la version gratuite de Free TV. En revanche, l’option Free TV+ reste payante pour eux.

Jusqu’ici, une TV réservée aux forfaits “premium”. Avant le rebranding, l’accès à l’app TV de Free (Oqee by Free) était inclus uniquement pour les abonnés Freebox et avec certains forfaits mobiles, à savoir l’offre musclée Free 5G 350 Go, Série Free et offres Veepee. Les clients au forfait 2 € en étaient exclus.

En lançant hier une version d’Oqee allégée gratuite pour tous avec 170 chaînes dont 16 de la TNT et 27 chaînes thématiques sans engagement ni abonnement, et 25 000 programmes en replay, sans oublier Free Ciné (plus de 500 films), l’opérateur permet pour la 1ère fois aux abonnés à son forfait historique à 2€ de regarder gratuitement la TV via l’app Free TV (mobile, tablette, TV connectée) et sur le web (tv.free.fr), au même titre que n’importe quel utilisateur en France.

Free TV+ : une option payante pour le forfait 2 €

Si la porte s’ouvre à la TV gratuite, l’accès aux contenus et fonctionnalités Free TV+, inclus pour les autres forfaits de Free Mobile, demeure payant pour les détenteurs du forfait 2 € : 0,99 €/mois pendant 1 an, puis 5,99 €/mois. A ce prix, le service intègre plus de 300 chaînes incluses, dont les 25 chaînes de la TNT et de nombreuses chaînes habituellement payantes : RTL9, MTV, Disney Channel, Nickelodeon, CNN International, National Geographic, Mangas, Bloomberg TV… Sans oublier 45 000 programmes en replay, et Free Ciné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox