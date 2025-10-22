Free TV : voici la liste complète des 176 chaînes incluses dans l’offre gratuite de Free

À quoi ont droit les utilisateurs de l’application Free TV avec l’offre gratuite lancée hier par Free ? On a fait le compte pour vous.

Free a dévoilé hier sa toute nouvelle offre Free TV, gratuite et accessible pour tous avec une promesse : plus de 170 chaînes accessibles simplement en créant son compte et en acceptant les cookies, peu importe votre opérateur. Si vous pouvez vous rendre compte vous-même du catalogue offert par Free dans cette offre gratuite en créant votre compte, Univers Freebox a compilé l’ensemble des 176 chaînes actuellement proposées par l’opérateur pour vous. Pour rappel, cette liste a été établie le 22 octobre 2025, les chaînes disponibles sont susceptibles de changer avec le temps, mais voici la liste actuelle.

Liste complète des chaînes Free TV

Découvrez la liste complète et mise à jour des chaînes disponibles sur la version gratuite Free TV. Les chaînes sont classées par thématiques et numéros pour une navigation plus claire et un meilleur confort d’utilisation.

Chaînes généralistes et d’information

2 – France 2

3 – France 3

4 – France 4

5 – France 5

7 – Arte

8 – LCP La Chaîne Parlementaire

13 – BFM TV

14 – CNews

16 – France Info

160 – BFM2

161 – BFM Business

162 – BFM TV Grands Reportages

163 – B Smart

164 – Euronews

165 – Le Média TV

166 – France 24

167 – LCP Assemblée Nationale (24h/24)

168 – Public Sénat

169 – RMC Talk Info

341 – France 24 English

342 – France 24 Arab

343 – France 24 Español

346 – Euronews International

Divertissement, culture et documentaires

63 – Le Meilleur d’Arthur

68 – L’Aktu Free

69 – Enquêtes de Choc

74 – Love Crime & History

75 – Homicide

76 – Le Meilleur des Jeux TV

77 – Le Meilleur de la TV Réalité

78 – Les Anges (de la téléréalité)

92 – Y’a que la Vérité qui Compte

93 – Familles en Scène

96 – Les Z’amours

98 – Qui Veut Gagner des Millions

107 – Shadowz TV

108 – Society+ La Chaîne

115 – Allociné

116 – Top Sci-Fi

117 – Box Office Action

139 – Box Office Drama

140 – Box Office Teens

199 – Cap Terre

217 – Les Secrets de nos Régions

220 – L’Esprit Sorcier TV

225 – Immersion

226 – Real Life

227 – Ailleurs

228 – Épicurieux

229 – Voyages & Saveurs

270 – The Pit

Sport et loisirs

21 – L’Équipe

176 – Equidia

179 – After Foot TV

187 – Journal du Golf

190 – Sport en France

233 – RMC Mecanic

Vie quotidienne, cuisine et santé

231 – Tech & Co

232 – Auto Plus TV

234 – Marmiton TV

239 – Top Santé TV

240 – Maison & Travaux TV

251 – RMC J’irais Dormir Chez Vous

253 – Mieux TV

254 – Ça Chauffe en Cuisine

Religion, éducation et culture

245 – KTO

247 – Sqool TV

248 – EVTV

249 – EMCI TV

Chaînes internationales

499 – Saudi TV

500 – Al Ekhbariya TV

501 – Sunnah TV

547 – Kuwait TV

616 – Arte Allemand

652 – Oman TV

653 – Al Watania TV

667 – Sudan TV

701 – OST/West 24

France 3 – Éditions régionales

301 – France 3 National

302 – France 3 Alpes

303 – France 3 Alsace

304 – France 3 Aquitaine

305 – France 3 Auvergne

306 – France 3 Basse-Normandie

307 – France 3 Bourgogne

308 – France 3 Bretagne

309 – France 3 Centre

310 – France 3 Champagne-Ardennes

311 – France 3 Corse Via Stella

312 – France 3 Côte-d’Azur

313 – France 3 Franche-Comté

314 – France 3 Haute-Normandie

315 – France 3 Languedoc-Roussillon

316 – France 3 Limousin

317 – France 3 Lorraine

318 – France 3 Midi-Pyrénées

319 – France 3 Nord-Pas-de-Calais

320 – France 3 Paris Île-de-France

321 – France 3 Pays de Loire

322 – France 3 Picardie

323 – France 3 Poitou-Charentes

324 – France 3 Provence-Alpes

325 – France 3 Rhône-Alpes

326 – France 3 NoA

Réseaux BFM régionaux

328 – BFM Lyon

329 – BFM Grand Lille

330 – BFM Grand Littoral

331 – BFM Marseille Provence-Alpes

332 – BFM Nice Côte d’Azur

333 – BFM Toulon Var

334 – BFM DICI Alpes du Sud

335 – BFM DICI Haute Provence-Alpes

336 – BFM Alsace

337 – BFM Normandie

Chaînes locales et régionales françaises

901 – TV7 902 – 8 Mont-Blanc 903 – TéléGrenoble 904 – Le Figaro TV Île-de-France 905 – Brionnais TV 906 – TV8 Moselle-Est 907 – Télénantes 908 – Val de Loire TV 909 – MyTV Caraïbes 910 – 20 Minutes TV 911 – Canal 31 912 – Lyon Capitale TV 913 – TV78 914 – Wéo 915 – ILTV 916 – ETV Guadeloupe 917 – Canal 10 Guadeloupe 918 – TLC 920 – Moselle TV 921 – Vosges TV 923 – Maritima TV



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox