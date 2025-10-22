Free TV : voici la liste complète des 176 chaînes incluses dans l’offre gratuite de Free
À quoi ont droit les utilisateurs de l’application Free TV avec l’offre gratuite lancée hier par Free ? On a fait le compte pour vous.
Free a dévoilé hier sa toute nouvelle offre Free TV, gratuite et accessible pour tous avec une promesse : plus de 170 chaînes accessibles simplement en créant son compte et en acceptant les cookies, peu importe votre opérateur. Si vous pouvez vous rendre compte vous-même du catalogue offert par Free dans cette offre gratuite en créant votre compte, Univers Freebox a compilé l’ensemble des 176 chaînes actuellement proposées par l’opérateur pour vous. Pour rappel, cette liste a été établie le 22 octobre 2025, les chaînes disponibles sont susceptibles de changer avec le temps, mais voici la liste actuelle.
Liste complète des chaînes Free TV
Découvrez la liste complète et mise à jour des chaînes disponibles sur la version gratuite Free TV. Les chaînes sont classées par thématiques et numéros pour une navigation plus claire et un meilleur confort d’utilisation.
Chaînes généralistes et d’information
- 2 – France 2
- 3 – France 3
- 4 – France 4
- 5 – France 5
- 7 – Arte
- 8 – LCP La Chaîne Parlementaire
- 13 – BFM TV
- 14 – CNews
- 16 – France Info
- 160 – BFM2
- 161 – BFM Business
- 162 – BFM TV Grands Reportages
- 163 – B Smart
- 164 – Euronews
- 165 – Le Média TV
- 166 – France 24
- 167 – LCP Assemblée Nationale (24h/24)
- 168 – Public Sénat
- 169 – RMC Talk Info
- 341 – France 24 English
- 342 – France 24 Arab
- 343 – France 24 Español
- 346 – Euronews International
Divertissement, culture et documentaires
- 63 – Le Meilleur d’Arthur
- 68 – L’Aktu Free
- 69 – Enquêtes de Choc
- 74 – Love Crime & History
- 75 – Homicide
- 76 – Le Meilleur des Jeux TV
- 77 – Le Meilleur de la TV Réalité
- 78 – Les Anges (de la téléréalité)
- 92 – Y’a que la Vérité qui Compte
- 93 – Familles en Scène
- 96 – Les Z’amours
- 98 – Qui Veut Gagner des Millions
- 107 – Shadowz TV
- 108 – Society+ La Chaîne
- 115 – Allociné
- 116 – Top Sci-Fi
- 117 – Box Office Action
- 139 – Box Office Drama
- 140 – Box Office Teens
- 199 – Cap Terre
- 217 – Les Secrets de nos Régions
- 220 – L’Esprit Sorcier TV
- 225 – Immersion
- 226 – Real Life
- 227 – Ailleurs
- 228 – Épicurieux
- 229 – Voyages & Saveurs
- 270 – The Pit
Sport et loisirs
- 21 – L’Équipe
- 176 – Equidia
- 179 – After Foot TV
- 187 – Journal du Golf
- 190 – Sport en France
- 233 – RMC Mecanic
Vie quotidienne, cuisine et santé
- 231 – Tech & Co
- 232 – Auto Plus TV
- 234 – Marmiton TV
- 239 – Top Santé TV
- 240 – Maison & Travaux TV
- 251 – RMC J’irais Dormir Chez Vous
- 253 – Mieux TV
- 254 – Ça Chauffe en Cuisine
Religion, éducation et culture
- 245 – KTO
- 247 – Sqool TV
- 248 – EVTV
- 249 – EMCI TV
Chaînes internationales
- 499 – Saudi TV
- 500 – Al Ekhbariya TV
- 501 – Sunnah TV
- 547 – Kuwait TV
- 616 – Arte Allemand
- 652 – Oman TV
- 653 – Al Watania TV
- 667 – Sudan TV
- 701 – OST/West 24
France 3 – Éditions régionales
- 301 – France 3 National
- 302 – France 3 Alpes
- 303 – France 3 Alsace
- 304 – France 3 Aquitaine
- 305 – France 3 Auvergne
- 306 – France 3 Basse-Normandie
- 307 – France 3 Bourgogne
- 308 – France 3 Bretagne
- 309 – France 3 Centre
- 310 – France 3 Champagne-Ardennes
- 311 – France 3 Corse Via Stella
- 312 – France 3 Côte-d’Azur
- 313 – France 3 Franche-Comté
- 314 – France 3 Haute-Normandie
- 315 – France 3 Languedoc-Roussillon
- 316 – France 3 Limousin
- 317 – France 3 Lorraine
- 318 – France 3 Midi-Pyrénées
- 319 – France 3 Nord-Pas-de-Calais
- 320 – France 3 Paris Île-de-France
- 321 – France 3 Pays de Loire
- 322 – France 3 Picardie
- 323 – France 3 Poitou-Charentes
- 324 – France 3 Provence-Alpes
- 325 – France 3 Rhône-Alpes
- 326 – France 3 NoA
Réseaux BFM régionaux
- 328 – BFM Lyon
- 329 – BFM Grand Lille
- 330 – BFM Grand Littoral
- 331 – BFM Marseille Provence-Alpes
- 332 – BFM Nice Côte d’Azur
- 333 – BFM Toulon Var
- 334 – BFM DICI Alpes du Sud
- 335 – BFM DICI Haute Provence-Alpes
- 336 – BFM Alsace
- 337 – BFM Normandie
Chaînes locales et régionales françaises
-
- 901 – TV7
- 902 – 8 Mont-Blanc
- 903 – TéléGrenoble
- 904 – Le Figaro TV Île-de-France
- 905 – Brionnais TV
- 906 – TV8 Moselle-Est
- 907 – Télénantes
- 908 – Val de Loire TV
- 909 – MyTV Caraïbes
- 910 – 20 Minutes TV
- 911 – Canal 31
- 912 – Lyon Capitale TV
- 913 – TV78
- 914 – Wéo
- 915 – ILTV
- 916 – ETV Guadeloupe
- 917 – Canal 10 Guadeloupe
- 918 – TLC
- 920 – Moselle TV
- 921 – Vosges TV
- 923 – Maritima TV