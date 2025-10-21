Free TV : comment accéder à 170 chaînes et plus de 500 films et séries gratuitement si vous n’êtes pas abonné Free, on vous dit tout

L’opérateur a lancé ce matin son tout nouveau service Free TV, permettant à quiconque d’accéder à plus de 170 chaînes, du replay et même de la vidéo à la demande gratuite, même s’il n’est pas abonné chez lui. Mais comment en bénéficier ?

Coup de tonnerre : Oqee devient Free TV et plus encore : si le service de télévision de l’opérateur de Xavier Niel était jusque là réservé à ses abonnés Freebox ou certains abonnés Free Mobile, Free a décidé de proposer un large catalogue de chaînes, de replay et de contenus AVOD à l’ensemble des Français gratuitement. Avec Free TV, ce sont en effet 170 chaînes dont 16 de la TNT, des replay et le catalogue Free Ciné (ex-Oqee Ciné) qui a été enrichi qui sont désormais disponibles gratuitement sur mobile, navigateur, smart TV et de nombreux supports.

Comment en profiter ?

Pour cela, il suffit de se rendre sur une des applications Free TV ou, plus simplement, de se rendre sur tv.free.fr et de créer un compte. Cliquez sur “se connecter” et il vous sera proposé de choisir entre le statut d’abonné Free ou le fait que vous n’êtes pas abonné. Choisissez votre situation puis cliquez sur “créer mon compte gratuitement”, puis il vous faudra simplement fournir votre adresse e-mail et un mot de passe qui pourra être utilisé sur tous les supports.

Une fois cela fait et les conditions d’utilisation acceptées, cliquez sur “créer mon compte”, et validez votre inscription grâce au mail envoyé sur l’adresse que vous avez renseigné. Ensuite, il vous suffira de créer un premier profil de visionnage, le principal, en donnant votre âge et en personnalisant votre icône, avant de pouvoir accéder au service, puis d’accepter les diverses conditions proposées par l’opérateur en termes d’utilisations des données. A noter, si vous choisissez “refuser tout”, il vous sera proposé de basculer sur l’offre payante.

Free TV est disponible sur les Smart TV de marques comme Samsung, LG, Philips ou Hisense. Les utilisateurs peuvent également profiter de Free TV sur leur smartphone ou tablette via l’application disponible sur l’App Store et Google Play, mais aussi depuis un ordinateur en se rendant sur le site tv.free.fr. Pour une compatibilité encore plus large, la plateforme est aussi disponible sur Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV et même sur les vidéoprojecteurs connectés des marques LG et Hisense.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox