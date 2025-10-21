Free lance Free TV+ : une offre premium payante pour les abonnés Orange, SFR et Bouygues

L’opérateur présente Free TV+ : la nouvelle offre premium de Free pour regarder la télé autrement.

Free continue de bousculer le marché de la télévision avec le lancement de Free TV+, une offre enrichie et sans engagement, accessible à tous les Français. Disponible dès aujourd’hui, cette version premium de la nouvelle application Free TV promet une expérience enrichie par rapport à son nouveau service gratuit Free TV. Pour les abonnés Free pas de panique : le service est bien évidemment inclus. Mais les abonnés à d’autres opérateurs peuvent en profiter pou 0.99€/mois pendant un an puis 5.99€/mois, sans engagement.

Avec Free TV+, l’opérateur propose un véritable service de télévision clé en main. Le catalogue s’annonce particulièrement riche : plus de 300 chaînes au total, dont les 25 chaînes de la TNT, mais aussi plusieurs chaînes habituellement payantes comme Disney Channel, Nickelodeon, National Geographic ou encore RTL9 et MTV. À cela s’ajoutent 45 000 programmes en replay et un espace Free Ciné regroupant plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries, déjà inclus dans la version gratuite. De quoi rivaliser avec les plus grandes plateformes de streaming, sans abonnement compliqué ni engagement sur la durée. A titre de comparaison, la version gratuite de Free TV ne propose “que” 170 chaînes, avec seulement 16 chaînes de la TNT à savoir France 2, France 3, France 4, France 5, Arte, LCP-AN/PUBLIC SENAT, BFM TV, CNEWS, CSTAR, T18, NOVO19, L’Équipe, RMC Story, RMC Découverte, RMC Life, Franceinfo, France TV UHD. Free TV+ quant à lui permet l’accès à l’ensemble des chaînes des groupes TF1 et M6. À noter, les abonnés Freebox disposent d’un avantage supplémentaire : l’enregistrement cloud, qui n’est pas proposé aux abonnés Free TV+ payant.

Pour rappel, Free TV est accessible sur une large gamme d’appareils pour garantir une expérience fluide et universelle. Le service est disponible sur tous les téléviseurs connectés au Player Free TV 4K ou Player Pop, ainsi que sur les Smart TV de marques comme Samsung, LG, Philips ou Hisense. Les utilisateurs peuvent également profiter de Free TV sur leur smartphone ou tablette via l’application disponible sur l’App Store et Google Play, mais aussi depuis un ordinateur en se rendant sur le site tv.free.fr. Pour une compatibilité encore plus large, la plateforme est aussi disponible sur Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV et même sur les vidéoprojecteurs connectés des marques LG et Hisense.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox