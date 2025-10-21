Oqee, Free TV+, quels sont les changements et nouveautés pour les abonnés Freebox et Free Mobile ?

Changement d’ère chez Free : OQEE change de nom et devient Free TV. Son service AVOD, OQEE Ciné, est lui aussi rebaptisé Free Ciné avec un renfort immédiat au catalogue. En parallèle, Free lance Free TV+, une version premium incluse pour une large partie de ses abonnés. Objectif : une TV plus simple, accessible partout… et pour tous. Mais qu’est-ce que cela change pour les Freenautes ?

A l’annonce du lancement ce matin de Free TV et Free TV+, un certain nombre de Freenautes se posent la question : que devient Oqee ? La réponse est simple, le service TV de l’opérateur lancé en 2020 avec la Freebox Pop, change de nom sur tous les supports (mobile, TV connectées, web, players Free etc), l’app, l’interface et les icônes et habillages passent sous l’identité Free TV. Les abonnés concernés verront l’app se renommer automatiquement. Pour l’accès web simplifié depuis un ordinateur, rendez-vous désormais sur tv.free.fr (tv.free.fr/home).

Autre changement, le service de streaming AVOD de l’opérateur lancé en 2023, Oqee Ciné, devient à présent Free Ciné. Pour l’occasion le catalogue s’étoffe avec plus de 250 nouveaux films et plus de 700 nouveaux épisodes de séries ajoutés au passage. Par ailleurs, une vingtaine de chaînes TV thématiques ont été ajoutées, permettant aux abonnés Freebox, Free Mobile 5G et aux souscripteurs à Free TV+ de profiter de plus de 300 chaînes incluses.

Ce qu’il faut comprendre pour les abonnés Freebox avec service TV et pour les abonnés mobiles Forfait Free 5G et Série Free, c’est que rien ne change pour eux au-delà du changement de nom. Ils profitent de Free TV+ qui n’est qu’autre que la version d’Oqee dont ils disposaient jusqu’à présent. Les enregistrements, videos à la demande et achats intégrés étant uniquement disponibles et inclus pour les abonnés Freebox. Sont exclus les Freebox Delta S et Freebox Pop S.

