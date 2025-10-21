Free annonce le lancement de 27 nouvelles chaînes thématiques en tout genre, incluses sur les Freebox et dans Free TV pour tous

Au paroxysme de la générosité aujourd’hui, Free lance, en marge de l’arrivée de son offre TV gratuite pour tous, de nombreuses nouvelles chaînes FAST sur les Freebox mais aussi dans sa nouvelle application Free TV. Au menu : cinéma, séries, pop culture, voyages, cuisine, documentaires, faits divers, jeux et émissions cultes.

Free enrichit massivement son univers TV. Après les 7 chaînes de RMC, l’opérateur poursuit son incursion dans la diffusion de chaînes FAST , à savoir des flux linéaires diffusés uniquement en streaming et financés uniquement par la publicité. Ce 21 octobre, en marge du lancement de Free TV, le FAI a annoncé l’intégration l’ajout de 27 nouvelles chaînes thématiques accessibles sans surcoût sur Freebox TV et dans Free TV, qui remplace Oqee pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G. Mieux encore, l’offre gratuite pour tous de Free TV intègre aussi ces nouvelles chaînes.

Au programme, des genres variés : Box Office (ciné), sci-fi, documentaires, lifestyle, cuisine, faits divers, téléréalité et grands classiques des jeux TV. Voici quelles sont les chaînes et où les trouver :

63 – Le Meilleur d’Arthur

69 – Enquêtes de choc

74 – Love Crime & History

75 – Homicide

76 – Le Meilleur des Jeux TV

77 – Le Meilleur de la TV Réalité

78 – Les Anges (de la téléréalité)

92 – Y’a que la vérité qui compte

93 – Familles en scène

96 – Les Z’amours

98 – Qui veut gagner des millions

107 – Shadowz TV

108 – Society+ la chaîne

115 – Allociné

116 – Top Sci-Fi

117 – Box Office Action

139 – Box Office Drama

140 – Box Office Teens

199 – Cap Terre

217 – Les Secrets de nos Régions

225 – Immersion

226 – Real Life

227 – Ailleurs

228 – Épicurieux

229 – Voyages & Saveurs

254 – Ça chauffe en cuisine

270 – The Pit

Free poursuit ainsi sa stratégie d’enrichissement sans surcoût de l’expérience TV. Les abonnés Freebox, Free Mobile 5G et les utilisateurs de Free TV gagnent en profondeur de catalogue et en diversité, que l’on cherche un film d’action, de science-fiction ou un drame, un documentaire immersif ou des reportages de faits divers sans mettre de côté quelques classiques des plateaux TV comme Les Z’amours et Qui veut gagner des millions.

