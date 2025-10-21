Free lance Free TV, “la plus grande offre TV gratuite” pour tout le monde, l’opérateur casse les codes

Free dévoile Free TV, une application de télévision gratuite, sans engagement et sans abonnement, accessible à tous les Français, abonnés Free ou non. Objectif : remettre toute la TV au même endroit, simplement, sur mobile, tablette ou TV connectée.

Dès aujourd’hui, Free met à disposition une plateforme unique qui agrège chaînes en direct, replay et un premier catalogue cinéma/séries sans payer ni s’abonner. Baptisée Free TV, cette application est accessible aux abonnés Free ou non, il s’agit d’une offre de télévision gratuite “d’une ampleur inédite, incluant plus de 170 chaines, dont 16 chaines de la TNT, 25 000 programmes en replay, Free Ciné, un catalogue de plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries”,avec des fonctions contrôle du direct (pause/reprise) et start-over (reprendre depuis le début, indique l’opérateur.

« Regarder la télé, en 2025, c’est une galère : faut télécharger une app pour chaque chaîne, se créer un compte sur chaque app… On a décidé de changer tout ça. Maintenant, la télé, c’est simple. Maintenant, la télé, c’est Free. », déclare Xavier Niel, fondateur de Free. L’opérateur casse une nouvelle fois les code, cette fois sur la TV.

Free TV+ : l’option premium incluse pour les abonnés Free mais payantes pour les autres

Pour ceux qui veulent aller plus loin, Free lance Free TV+, une version enrichie, toujours sans engagement avec + de 300 chaînes incluses, dont les 25 chaînes de la TNT et de nombreuses chaînes habituellement payantes : RTL9, MTV, Disney Channel, Nickelodeon, CNN International, National Geographic, Mangas, Bloomberg TV…

Sans oublier 45 000 programmes en replay, Free Ciné (500+ films et 1 000 épisodes) et les mêmes fonctions pratiques : contrôle du direct et start-over. Le tarif est 0,99 €/mois pendant un an, puis 5,99 €/mois. Disponible dès aujourd’hui pour tous les Français. Les clients Freebox avec service TV ainsi que les abonnés mobiles Forfait Free 5G et Série Free bénéficient de Free TV+ inclus. Les abonnés Freebox, uniquement, profitent eux de 100 heures d’enregistrement s’ils disposent d’une Freebox Pop, ou 320 heures d’enregistrement pour Freebox Ultra et Ultra Essentiel.

Free TV et Free TV+ seront accessibles dans le courant de la journée sur tous les téléviseurs branchés au Player Free TV 4K ou Player Pop, les téléviseurs connectés (Samsung, LG, Philips, Hisense), les smartphones et tablettes iOS (App Store) et Android (Google Play), les ordinateurs depuis le web via tv.free.fr, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, les vidéoprojecteurs (LG, Hisense).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox