Free pousse fortement pour une adoption massive de la 5G+ sur les smartphones de ses abonnés et révèle pourquoi

Free veut massifier l’adoption de la 5G+ pour améliorer la qualité d’expérience sur son réseau mobile. Lors de la Journée des communautés, le 3 octobre, l’opérateur nous a confié travailler avec avec les fabricants de smartphones pour élargir la compatibilité.

« On travaille énormément avec les fabricants de terminaux pour proposer la 5G+ à beaucoup de monde », début octobre, Free nous a confié sa volonté d’accélérer l’ouverture de la 5G+ sur le plus grand nombre de modèles, y compris milieu de gamme, via des validations techniques, et mises à jour logicielles. Objectif : éviter que la 5G+ reste cantonnée à quelques flagships et en faire un standard accessible. En juin 2025, l’opérateur a notamment officialisé la 5GSA sur les iPhone avant d’annoncer fin août activer désormais la 5G+ par défaut pour les abonnés éligibles.

L’opérateur annonçait alors 150 modèles éligibles contre 100 deux mois plut tôt. Free Mobile met par ailleurs à disposition une page dédiée indiquant les compatibilités de chaques modèles avec les diverses technologies qu’il propose, y compris la 5G+. Côté réseau, Free Mobile compte ajouter à l’avenir la bande 700 MHz à la fréquence 3,5 GHz sur sa 5G+ comme le fait déjà Orange.

Pourquoi pousser la 5G+ ?

Free met en avant un bénéfice réseau et client très concret : “une meilleure qualité d’expérience globale”. La 5G+ exploite mieux le spectre et les fonctionnalités avancées du cœur de réseau désormais 5G lui aussi, lequel apporte également une latence abaissée, et une prise en charge de services comme la VoNR.

Free rappelle que le logo 5G+ à l’écran reste du ressort des constructeurs : selon la marque, l’icône peut apparaître différemment… voire pas du tout. Pour en avoir le coeur net, il suffit de tester la connexion avec un outil de mesure (ex. nPerf) et regarder l’indicateur VoNR (voix sur 5G) sur certains terminaux : s’il apparaît, vous êtes bien en 5G+.

