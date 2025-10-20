Le saviez-vous : en cas de débit trop faible ou de problèmes sur Oqee, tous les abonnés Freebox peuvent continuer de regarder la TV quand même sur leur box

Tous es abonnés Freebox peuvent regarder 26 chaînes gratuites sans utiliser leur connexion Internet, grâce à la TNT.

Les Freebox intègrent toutes un tuner TNT, une fonction souvent méconnue mais très pratique. En cas de débit ADSL trop faible ou de coupure de connexion temporaire, les modèles Révolution, mini 4K, Delta et Pop permettent de recevoir directement les chaînes de la TNT sans passer par Internet. Il suffit pour cela de brancher une antenne sur le boîtier TV et de lancer une recherche des chaînes pour retrouver jusqu’à 26 chaînes nationales gratuites — un bon moyen de continuer à regarder la télévision même lorsque le réseau fait des siennes.

Freebox Pop

Sur le Player Pop, allez tout en haut de l’interface Oqee (accessible au démarrage ou en cliquant sur la touche Free) et cliquez sur “Réglages”. Depuis le menu, sélectionner “Télévision”. Il ne reste alors qu’à cliquer sur “Scan TNT” pour lancer la recherche des canaux.

Freebox Delta (Player Devialet)

Sur Freebox Delta, avec le player Free Devialet, allez dans le bandeau “Réglages” et cliquez sur le bouton “Télévision”. Il ne reste qu’à cliquer sur “Recherche des chaînes TNT”.

Freebox Révolution

Sur Freebox Révolution, il faut aller dans “Réglages”, puis “Télévision”. De là, il ne reste qu’à lancer le scan avec “Recherche des chaînes TNT”.

Freebox mini 4K

Sur Freebox mini 4K, depuis l’écran d’accueil, allez tout en bas et cliquez sur “Paramètres”. Il ne reste ensuite qu’à cliquer sur “Scan TNT”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox