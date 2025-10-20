Freebox Pop, mini 4K et Ultra : deux séries cultes débarquent gratuitement sur Pluto TV avec leurs chaînes dédiées

Les Schtroumpfs et Doraemon arrivent sur Pluto TV, chacun avec une chaîne 100 % dédiée à leurs aventures.

Pluto TV continue d’enrichir son catalogue gratuit avec publicité en lançant deux nouvelles chaînes thématiques : Les Schtroumpfs by Pluto TV et Doraemon by Pluto TV. Accessibles gratuitement, 24h/24 et sans inscription, ces chaînes permettent de redécouvrir deux univers cultes de l’animation, adorés aussi bien des enfants que des adultes nostalgiques.

Avec Les Schtroumpfs, la plateforme célèbre l’une des franchises les plus emblématiques de la bande dessinée et du dessin animé européen. Créés par Peyo, ces petits personnages bleus vivent dans un village au cœur de la forêt et affrontent les plans machiavéliques de Gargamel et de son chat Azraël. Cette chaîne dédiée diffusera en continu les épisodes de la série animée classique, permettant aux spectateurs de retrouver les Schtroumpfs les plus célèbres — à commencer par le Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, le Schtroumpf Grognon ou encore le Schtroumpf à lunettes — dans leurs aventures pleines d’humour, d’entraide et de bonne humeur.

Autre nouveauté : Doraemon, consacrée au célèbre chat-robot bleu venu du futur. Véritable phénomène culturel au Japon et à travers le monde, la série suit les aventures de Doraemon, envoyé pour aider le jeune Nobita à surmonter ses difficultés grâce à ses gadgets futuristes. Cette chaîne en continu permettra de replonger dans les aventures pleines d’imagination, de tendresse et de morale de cette série culte, symbole d’une enfance pleine de rêves et de fantaisie.

Avec ces deux chaînes, Pluto TV confirme sa volonté de renforcer son catalogue jeunesse et nostalgie, en s’appuyant sur des licences reconnues et transgénérationnelles. Fidèle à son modèle gratuit et accessible, la plateforme est disponible sur le web, sur mobile, ainsi que sur de nombreux supports connectés, dont Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV et les Freebox Pop, Ultra et mini 4K. Pluto TV propose aujourd’hui plus d’une centaine de chaînes gratuites, couvrant tous les genres : cinéma, séries, musique, documentaires et programmes jeunesse. Les fans de dessins animés y trouveront désormais deux nouveaux rendez-vous incontournables pour revivre la magie de Doraemon et des Schtroumpfs, à tout moment de la journée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox