Canal+ enchaîne les bugs : cette fois, ça touche aussi les box des opérateurs

Canal+ alerte ses abonnés ce lundi matin d’un problème technique affectant plusieurs modes de réception connectés, aussi bien via les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) que sur PC ou équipements compatibles.

Sur son site d’assistance, le groupe indique que des écrans noirs, parfois accompagnés d’une ligne blanche, peuvent s’afficher lors de la lecture des programmes. Le message publié par Canal+ précise : « Vous pouvez rencontrer un écran noir (ou une ligne blanche) sur vos différents modes de réception connectés (FAI, PC, etc.). Nos équipes techniques travaillent activement à la résolution de cet incident. »

Canal+ n’a pas encore communiqué la cause exacte de cette panne, ni la durée estimée avant un retour à la normale. Les signalements se multiplient depuis la matinée sur les réseaux sociaux et les forums d’assistance, où plusieurs abonnés indiquent être dans l’impossibilité de visionner leurs chaînes via leur box ou leur application connectée.

L’incident semble toucher plusieurs opérateurs simultanément, suggérant une panne d’origine centralisée plutôt qu’un problème propre à un fournisseur d’accès. Le groupe invite les abonnés concernés à suivre l’évolution du problème directement depuis son espace d’assistance, où un bouton “Suivre” permet de recevoir les mises à jour en temps réel sur la résolution de l’incident. Décidément, les abonnés Canal ont assez peu de chance en ce moment, avec de nombreux problèmes d’écrans noirs sur divers supports.

