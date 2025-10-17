Encore un nouveau problème technique gênant sur l’application Canal+, voici des solutions de contournement

Après le live et le replay, c’est au tout de la barre d’avancement des programmes de dysfonctionner sur l’app Canal+.

Après avoir du faire face à un écran noir à plusieurs depuis le début du mois, en atteste une nouvelle panne sur le live et le replay cette semaine, les abonnés Canal+ sont depuis hier confrontés ” à un défaut concernant la barre d’avancement de leurs programmes (qui reste bloquée ou qui clignote) et/ou un écran noir”, a annoncé l’assistance Canal+. Ce bug concerne le site et l’application Canal+

Si les équipes techniques travaillent activement à la résolution de cet incident, en attendant sa résolution, plusieurs solutions semblent fonctionner selon le groupe, comme par exemple utiliser un autre navigateur (Google Chrome de préférence) et modifier la langue de vos programmes : “Pour ce faire, rendez-vous sur Canal+ ou Canal+ Grand Ecran (si vous bénéficiez de cette chaîne dans votre abonnement) et modifiez la langue de “VO/VF avec Dolby Digital” à VF (simple)”.

“Si la solution précédente ne fonctionne pas (si vous utilisez Mozilla Firefox notamment), rendez-vous sur Canal+ et modifiez la qualité de diffusion. Cliquez en bas à droite (sur les trois points) et passez la qualité à “minimale” (vous pourrez la remodifier ensuite)”, précise l’assistance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox