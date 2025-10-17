Réseau mobile : de nouvelles cartes très précises pour connaître le déploiement 5G chez vous

Couverture mobile : l’Arcep publie de nouvelles cartes départementales intégrant le déploiement de la 5G.

L’Arcep enrichit ses cartes départementales de couverture mobile avec une nouveauté attendue : les données sur les déploiements 5G sont désormais intégrées. Une évolution qui permet de visualiser, en un coup d’œil, l’état du réseau mobile dans chaque département de France métropolitaine et d’outre-mer. L’Arcep a par ailleurs mis à jour ses données pour présenter celles recueillies au 2ème trimestre de 2025.

Ces cartes détaillées rassemblent plusieurs indicateurs essentiels, la couverture voix/SMS et 4G à l’intérieur des bâtiments, la couverture sur les axes routiers et ferrés, l’avancement du dispositif de couverture ciblée (zones blanches), et donc désormais, la progression des déploiements 5G par opérateur. À noter, l’intensité de la couleur varie selon la fréquence utilisée : la plus foncée représente la 3.5 GHz, la plus claire les sites 700 et 800 MHz selon les opérateurs et la couleur intermédiaire représente les sites 1800 et 2100 MHz.

Exemple de carte de déploiement 5G dans l’Aude

Grâce à ces synthèses, chacun peut consulter des informations concrètes et répondre à ces questions par exemple :

Quelle part du territoire de mon département est couverte en 2G, 3G ou 4G ?

Quelle proportion de la population bénéficie d’une bonne réception à l’intérieur des bâtiments ?

Quel opérateur offre la meilleure couverture globale ?

Et surtout, qui déploie la 5G dans ma zone ?

Présentées sous forme de cartes et graphiques, ces données sont regroupées dans un PDF synthétique pour chaque département. Elles permettent de suivre l’évolution des réseaux au fil des trimestres et de comparer les performances des quatre grands opérateurs français : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Vous pouvez donc y accéder via cette page, en choisissant votre département et la période qui vous intéresse.

Exemple de carte de couverture mobile en intérieur dans la Marne

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox